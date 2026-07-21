Украинцы готовы линчевать военкомов в своих городах: «Точка кипения практически достигнута»

Украинское общество превращается в суд Линча. Фото: REUTERS.

Пока в Киеве в верхах паны запускают друг в друга выплевоны, стараясь в каждый собрать как можно больше яда, у украинцев чубы трещат от произвола ТЦК так, что скоро от волос на их головах ничего не останется. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитро Лубинец, до сих приносивший пользу только в качестве контактера при обменах пленными и телами погибших, вдруг вспомнил про главные свои задачи и выдал в интервью «НовиниLive» такое, что у половины лидеров стран ЕС случился бы обморок, переходящий в ступор, если бы им показали интервью украинского омбудсмена.

СУД ЛИНЧА НАД ВОЕНКОМАМИ НЕ ЗА ГОРАМИ

По словам Лубинца, украинцы готовы буквально линчевать военкомов, потому что общество дошло «до точки кипения» из-за мобилизации.

- Украинское общество сейчас, знаете, превращается в своеобразный суд Линча. К сожалению, из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК и СП, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему, - прокомментировал Лубинец недавний массовый протест из-за мобилизации во Львове, после которого часть участников отловили на следующий, поставили на колени и заставили извиняться, крича «Слава ТЦК!». - Это, в свою очередь, приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута. Нужно, на мой взгляд, срочно урегулировать эту ситуацию.

Вопрос - как это сделать? Омбудсмен предлагает несколько вариантов, но прекрасно понимает, что ни один из них не будет реализован. Потому что, если ТЦК не будут преступать закон, то никакой мобилизации им провести не удастся.

Дмитро Лубинец. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

ОТ ОБЩЕГО К КОНКРЕТНОМУ

- Я неоднократно обращался с предложениями. Ну, первое, самое элементарное предложение: ну в конце концов сделайте рабочую группу на уровне Министерства обороны, министра обороны, и мы готовы предложить свои рекомендации, - рассказал Лубинец про стратегию и предложил конкретные меры. - Первое — это максимально прозрачная процедура мобилизации. Знаете, эти бодикамеры — они должны не просто быть у всех физически, они должны работать. Знаете, к сожалению, у нас очень часто, когда мы начинаем отслеживать тот или иной случай, нам не дают видео, потому что его нет. Его нет, якобы не работало, у кого-то там села батарейка, я не знаю, забыли сегодня взять этот прибор, но его нет. Это все порождает недоверие.

- Второе: помещения ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы. Туда без каких-либо — я это подчеркиваю — без каких-либо юридических оснований привозят людей. На каком основании задерживают людей и привозят в ТЦК и СП? На них не составляют протоколы об административном задержании, в этом не принимают участия правоохранительные органы. То есть сами работники ТЦК и СП очень часто это делают без полицейских, - продолжил Лубинец.

ВОЕННАЯ ТАЙНА

И тут буквально выдал самую настоящую военную тайну, когда ведущая спросила его, какова доля незаконных действий ТЦК при мобилизации.

- 90 на 10. Я вижу сейчас, что примерно 10%, на мой взгляд, происходит с соблюдением процедур, 90% — это прямое нарушение прав граждан, - выдал Лубинец и начал сыпать конкретными примерами, когда после «взаимодействия» с ТЦК люди попадали в больницы, а то и в морги. При этом, у богатеньких всегда есть возможность откупиться, так что война оказывается уделом исключительно бедных. По словам омбудсмена Украины, за выход из автобуса сотрудников ТЦК во время мобилизации военнообязанные платят $10 тыс. взятки, а если их уже доставили в военкомат, то эта сумма удваивается.

- Это для того, чтобы тебя просто сейчас выпустили. А завтра тебя могут снова поймать, мобилизовать. Проблема в том, что откупается одна часть общества, а другая часть не имеет на это средств и идет воевать, – разоткровенничался Лубинец.

Не прошло, как говорится, и пяти лет, украинский омбудсмен увидел то, что творится на улицах буквально всех украинских городов. Впрочем, Лубинец в должности всего 4 года, мог и не увидеть.

БОЛЬНЫЕ ЧУДЕСНО «ВЫЗДОРОВЕЛИ»

Параллельно с этим, как поделился омбудсмен, ТЦК закрывают план «для галочки», мобилизуя «всех подряд», даже если военные потом отказываются забирать людей к себе в часть.

- С диагнозами у людей 59 лет, 58 лет, 57 лет. У нас есть случай в Закарпатье – 59 лет. Человек приехал на лечение. Из поезда выходит человек с медицинскими документами, приехавший на лечение в Закарпатье. Его тут же встречают на перроне сотрудники ТЦК и СП. Как нам рассказывал этот человек – посмотрели медицинские документы, выбросили. Человека мобилизовали, – рассказал Лубинец и пояснил, что этого человека пять воинских частей отказались забирать его на службу. - Когда туда приехал мой представитель по Закарпатью, человека привели к нам показать. Человек в гражданской одежде. И это при том, что уже две недели он военнослужащий. И совершенно понятный вопрос – если человек военный, то где военная форма? Чем человек занимается? А человека все равно пытаются, есть такой термин, чтобы кто-то купил из воинских частей.

Как рассказал Лубинец, он убеждал последних трех министров обороны Украины запретить задержания в том виде, в каком они происходят все эти годы, но никто не реагировал на эти предложения.

ТЦК закрывают план «для галочки», мобилизуя «всех подряд», даже если военные потом отказываются забирать людей к себе в часть. Фото: REUTERS.

ЕШЬ ДЕРЬМО – ТВОЙ ПАПА ТЦКШНИК!

Что самое примечательное во всем этом словоизлиянии, что Лубинец, если и нагнетает жути, то совсем немного. Вернее, скажем так, происходящее он даже не приукрашивает, а несколько обеляет, а вот нагнетает немного в плане перспектив. Хотя локальные акты противостояния происходят на Украине все чаще, они никак не могут вырасти до организованного сопротивления, до уровня гражданской войны. Вот и последний случай, когда в Харькове голый по пояс мужчина, обнажив тесак пошел на ТЦКшников, которые моментально погрузились в свой «бусик» и смотались от греха подальше, а стоящий рядом с ними полицейский сделал вид, что он тут случайно гуляет в этом месте.

Совсем иной случай произошел в Одессе, где несколько девочек повалили мальчика-младшеклассника и заставили его поедать кошачье дерьмо, с упоением приговаривая: «Ешь дерьмо — твой папа ТЦКшник!»

Гражданская война среди детей – это уже украинская реальность. Случаи избиений и издевательств над детьми ТЦКшников фиксируются по всей Украине. Тем более, что в маленьких городках все про всех все знают. Такая же война среди взрослых – перспектива, которую очень трудно избежать. Практически невозможно. Только там какашками уже не обойдется. А побежденные в ней снова кинутся в Европу спасать свои жизни от соплеменников.

Хотел бы напомнить, что все наши предыдущие прогнозы и предупреждения сбылись и сбываются, даже если это происходит с некоторыми задержками. Уверен – сбудется и это.

Кто поумнее из украинцев, сделает выводы для себя уже сейчас.

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