Фрегат «Неустрашимый» Балтийского флота ВМФ России. Фото: Ирина Шаталова/ТАСС

Россия провела учебные артиллерийские стрельбы в международных водах у британских берегов, сообщает The Daily Mail.

Фрегат «Неустрашимый» утром 20 июля выполнил тренировочное задание в 40 морских милях (74 км) к югу от английского года Плимут. За действиями российского корабля следили патрульный линкор Королевских ВМС HMS Tyne и французский военный самолет, который вышел с российским экипажем на радиосвязь, чтобы уточнить его намерения.

Перед началом стрельб экипаж «Неустрашимого» предупредил британских военных о предстоящих учениях и попросил линкор HMS Tyne отойти на безопасное расстояние. После этого российский корабль около получаса вел огонь из артиллерийских установок. В британском Минобороны подтвердили, что Королевский флот «контролировал ситуацию».

Британские СМИ провели параллели между тренировочными стрельбами «Неустрашимого» и назначением нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Официальный Лондон не комментирует, могла ли Москва намеренно выбрать именно этот момент или это совпадение, пишет таблоид Daily Mail.

Напомним, в июне британские военные захватили танкер Smyrtos, который перевозил российскую нефть, в Ла-Манше. Тогда вооруженные подразделения морской пехоты при поддержке вертолетов высадились на борт судна. Военные обследовали палубы, проверили документы и сопроводили корабль в порт. После этого власти объявили, что планируют продать на аукционе захваченную нефть, а вырученные деньги направить на поддержку Украины. Танкер до сих пор находится на стоянке у побережья Дорсета. Российские власти расценивают это как международное пиратство.

Спустя несколько дней в проливе Ла-Манш российский корабль «Адмирал Григорович» был вынужден открыть предупредительный огонь после того, как яхта под британским флагом Bright Future ушла с курса и опасно сблизилась с военным судном, не реагируя на запросы. После инцидента к яхте направился катер с британского патрульного корабля HMS Tyne, чтобы проверить состояние пассажиров и разобраться в произошедшем. Во время инцидента за «Адмиралом Григоровичем» наблюдал другой британский патрульный корабль HMS Mersey.

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