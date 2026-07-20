Новым премьером Великобритании стал лейборист Энди Бернем Фото: REUTERS.

Новым премьером Великобритании стал лейборист Энди Бернем, сменивший «низкорейтингового» Кира Стармера. Стармер, прощаясь с Даунинг-стрит, делал хорошую мину при плохой игре: мол, он уходит с улыбкой, достоинством и гордостью за свои достижения.

Но этот сбитый летчик нам уже не интересен. Интересней, какую политику поведет его сменщик Бернем, возглавивший Лейбористскую партию.

Свежеиспеченный лидер лейбористской партии Энди Бернем, согласно протоколу, принял приглашение короля Карла III возглавить новое правительство и прибыл к исторической премьерской резиденции на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью.

Отвечая на вопрос, какие международные визиты он совершит в первую очередь, Бернем ответил, что посетит Трампа и Зеленского. А потом добавил: «Я дам понять Владимиру (Зеленскому), что ничего не изменилось».

Британия с самого начала СВО была самым горячим сторонником киевского режима в Европе. Именно тогдашний премьер Борис Джонсон убедил Зеленского «сражаться с Россией до последнего» вместо того, чтобы заключить мирное соглашение.

Учитывая «генетическую» русофобию британских политиков, иллюзий насчет «мирных намерений» господина Бернема не было ни у кого. Вряд ли можно назвать новостью и продолжение его спича: «У Владимира (Зеленского) не останется ни малейших сомнений в поддержке Великобритании. Мы его поддержим, я лично буду рядом с ним».

Если с вектором «Британия — Зеленский» все ясно, то с тем, как Энди Бернем собирается поднимать экономику страны, ясности никакой нет. Он пообещал сделать это при помощи некоего десятилетнего плана, контуры которого совершенно непонятны. Представить план премьер собирается позже. Пока же он занят формированием кабинета министров.

Занятно, что против нового хозяина Даунинг-стрит ополчился обитающий там кот Ларри, который «пережил» уже шестерых премьеров. Бернемы держат французскую болонку Алекса, поэтому в соцсетях, которые пиарщики ведут от имени Ларри, появился пост: «Собака? Эй. Бёрнем, мы так не договаривались!»

Ларри изложил и другие требования: завтрак в 10:30, отсутствие закрытых дверей и шума в доме. Придется соответствовать. А то ведь кот может и пересмотреть свое недавнее решение «назначить Бёрнема своим главным слугой вместо господина Стармера».

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