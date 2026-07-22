В законе действительно есть норма, позволяющая перенести отпуск сотрудника. Но она рассчитана на исключительные случаи, а не на любого работника. Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom

Когда руководитель на просьбу об отпуске вдруг запевает песню о вашей исключительной ценности для компании, поначалу это льстит. Но как только понимаешь, что за красивыми словами кроется отказ, радость сменяется совсем другим чувством. И главный вопрос: а имеет ли он вообще право так говорить?

Как объяснила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина, в законе действительно есть норма, позволяющая перенести отпуск сотрудника. Но она рассчитана на исключительные случаи, а не на любого работника.

КОГДА ОТПУСК МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ ПО ЗАКОНУ

В Трудовом кодексе действительно существует формулировка, на которую так любят ссылаться работодатели. Мария Иваткина напоминает ее дословно: «В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации…». Звучит внушительно, и кажется, что под это можно подогнать любую ситуацию.

Но дьявол, как всегда, в деталях. Даже если работодатель ссылается на эту норму, просто так взять и отказать он не может.

- Перенести отпуск разрешается только с письменного согласия сотрудника. Нет подписи - нет переноса, - подчеркивает эксперт.

А график отпусков (это официальный документ, где заранее расписано, кто когда отдыхает) - вообще обязателен для обеих сторон. Если работник вписан в график на июль, начальник обязан предоставить отдых и выплатить отпускные минимум за три дня до начала.

В Трудовом кодексе существует формулировка, на которую так любят ссылаться работодатели. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО СЧИТАТЬ «НЕЗАМЕНИМЫМ»

Самый скользкий момент - понять, а чье отсутствие на самом деле способно парализовать работу компании. Ведь если подходить к вопросу формально, директор может заявить любому: «Твое отсутствие для нас критично». Но закон таких вольностей не дает.

Как разъясняет Мария Иваткина, к категории особо ценных сотрудников можно отнести, например, единственного бухгалтера в компании в период сдачи годовой отчетности. Или руководителя проекта, чей отъезд в конкретную дату приведет к срыву государственных или критически важных для бизнеса контрактов. Но важный нюанс - все это должно быть подтверждено документально, а не просто на словах. Если же начальник говорит, что компания «никак не справится» без одного из пяти менеджеров в отделе, - это, скорее всего, нарушение прав работника.

- Проблемы с наймом или делегированием - это риски бизнеса, но никак не повод лишать сотрудников заслуженного отдыха, - подчеркивает эксперт.

Иными словами, настоящий «незаменимый» - это штучный сотрудник, чья критичность подтверждается бумагами. Если же вас пытаются убедить в незаменимости просто чтобы не искать замену на время отпуска, - это манипуляция.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬ

Есть работники, которым начальник не имеет права отказать в отпуске, даже если «компания рухнет». Их право на отдых защищено особенно строго, и тут не действуют никакие ссылки на исключительные случаи. По словам Марии Иваткиной, уйти в отпуск в удобное для себя время (или в приоритетном порядке), в частности, могут:

- беременные женщины;

- несовершеннолетние;

- инвалиды;

- ветераны боевых действий;

- участники ликвидации Чернобыльской аварии;

Если вы относитесь к этому списку, любые разговоры о «незаменимости» - пустой звук. Закон на вашей стороне.

Есть работники, которым начальник не имеет права отказать в отпуске, даже если «компания рухнет». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС НЕ ОТПУСКАЮТ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Если начальник уперся и не подписывает заявление, Мария Иваткина советует действовать спокойно, но решительно. Финансовый эксперт приводит алгоритм.

1. Проверьте график отпусков. Если вы там есть и отпуск «забронирован» на нужные вам даты – никто не имеет права вам препятствовать. Если графика нет вовсе или вас туда «забыли» внести - это уже нарушение со стороны работодателя. Штраф для компании за такое может составить до 50 000 рублей, а при повторном нарушении - до 100 000 рублей.

2. Требуйте письменный отказ. Мария Иваткина предлагает спокойно сказать: «Иван Иванович, я подал заявление согласно графику. Если вы не подписываете, прошу предоставить официальный письменный отказ с указанием причин и ссылкой на пункт закона, запрещающий мне отдых». Как показывает практика, как только речь заходит о бумагах, вопрос часто решается сам собой.

3. Подавайте жалобу. Если ничего не помогает, работник имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда. Однако эксперт предупреждает: такая решительность может испортить отношения с начальником, так что стоит взвесить все риски.

4. Не соглашайтесь на отпуск за свой счет. Иногда работодатель хитрит: «Не дам оплачиваемый, бери за свой счет». Отпуск - это еще и выплата отпускных, и лишать этих денег незаконно.

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