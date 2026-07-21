Верните кровожадного: Запад устроил плач по экс-министру обороны Украины Федорову

На улицах украинских городов картонный протест: собравшиеся требуют вернуть Федорова в кресло главы минобороны Фото: REUTERS.

Внезапная отставка министра обороны Украины Михаила Федорова не только удивила, но и напугала Европу. «Значительная неопределенность возникла и в руководстве ЕС в Брюсселе», - пишет немецкая Berliner Zeitung. Причина, объясняет издание, в том, что Федоров считался автором амбициозной стратегии применения беспилотников. Евросоюз выделяет на эту задачу миллиарды евро и хочет использовать украинский опыт для укрепления собственной обороны. Поэтому «с уходом Федорова Европа лишилась важного союзника».

МИЛЛИАРДЫ ПОД ВОПРОСОМ

На «министра беспилотников» в Европе возлагали большие надежды. Там обратили внимание: его отставка произошла буквально на следующий день после визита в Киев председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда она объявила о новом соглашении с Украиной по беспилотникам и пообещала дополнительный миллиард евро на совместные проекты в этой области.

Общее мнение было, что именно Федоров на посту министра сделал рывок в производстве и использовании БПЛА, в том числе для ударов вглубь России. Именно с ним связывали «перелом» в ходе войны, верили его обещаниям «ассиметричными методами победить русских». Видели в нем надежного партнера на перспективу в борьбе с Москвой.

Сама фон дер Ляйен воздерживается от оценок кадровых фокусов Зеленского. Зато высказался еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Он, утверждает Berliner Zeitung, выразил мнение, которого придерживаются многие в Брюсселе. Зеленский, оказывается, «должен объясниться перед европейцами. После увольнения Федорова необходимо как можно скорее понять, что будет с помощью ЕС Украине и программой развития беспилотников».

От оценок кадровых перестановок Зеленского глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воздерживается. Фото: REUTERS.

Вот как далеко, выходит, дело дошло, что под сомнение попала даже уже согласованная на всех уровнях помощь Евросоюза Киеву и уже сверстанные программы по БПЛА. Речь, напоминает издание, о кредите в 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов должны были пойти на вооружения и оборону. Финансирование уже начато, однако «судьба остальных средств теперь вызывает вопросы».

«Внезапно стало непонятно, может ли ЕС, как прежде, безоговорочно полагаться на Украину», - делает крамольный вывод немецкое издание. Сомнения и беспокойство вызвал не только неожиданный уход Федорова, но и связанные с его отставкой обвинения в коррупции высших чинов ВСУ и работающих на них коммерсантов.

«НАМ НУЖЕН РУСОРЕЗ»

Почему вдруг оказалось, что Федоров для европейцев так дорог и ценен? Неужели только тем, что за полгода при должности министра обороны сделал беспилотники чуть ли не главным оружием ВСУ и собирался адаптировать армию к ИИ-стандартам?

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова (на фото) напугала Европу. Фото: REUTERS.

Оставим в стороне конспирологию о подготовке из него европейцами замены Зеленскому. Ограничимся его военными «достижениями». Именно при нем, и Федоров даже с гордостью об этом говорил, была создана новая «линия фронта» - во внутренних регионах России, куда стали прилетать дальние беспилотники ВСУ. И он с большим увлечением собирался продолжить такие атаки, урезая ради этого расходы на вооружение и боеприпасы для ведения боев на реальном фронте. Не зря у протестовавших против его отставки в Киеве были картонки с надписью «Нам нужен русорез!» Так его прозвали за нескрываемую кровожадность по отношению к русским.

Европейцам, скорее всего, нравилась его безрассудная готовность бить по российским регионам, не задумываясь о последствиях для самой Украины. Они открыто поддерживали такие атаки. О последствиях для себя они вообще привыкли не думать - пока у них есть украинцы, тем за все и отвечать.

И ответные сокрушительные удары России ракетами и БПЛА по Киеву и другим украинским городам долго не отрезвляли Европу, которой Украины, пока та воюет с Россией, не жалко. Ей как раз нужны были такие «горячие головы», как Федоров, чтобы война шла как можно дольше.

Но после того, как в ночь на воскресенье Россия провела, по украинским оценкам, крупнейшую с начала конфликта атаку, запустив около 50 баллистических ракет в рамках скоординированного удара по ВПК и логистической инфраструктуре в Киеве и окрестностях, до Запада что-то начало доходить. «Отражая атаку, украинские силы ПВО выпустили минимум 16 перехватчиков Patriot PAC-3, - пишет Military Watch Magazine

- Сообщается, что эти ракеты - из недавно доставленной партии из примерно 40 ракет. Это означает, что значительная часть партии могла быть израсходована за одну-единственную атаку».

Перехватчики Patriot PAC-3, напоминает издание, стоят по несколько миллионов долларов за штуку и производятся гораздо медленнее, чем Россия выпускает многочисленные ракеты для точечных ударов. Украинские и западные чиновники в октябре предупредили, что эффективность системы Patriot против залпов «Искандеров-М» и «Кинжалов» составляет всего 6%, тогда как затраты на попытку перехвата намного превышают затраты на запуск баллистической ракеты.

И тут экономика войны выглядит совсем иначе, чем при акценте исключительно на дешевые беспилотники, которыми так увлекался Федоров. Не зря Зеленский клянчит у Запада ракеты. БПЛА от русской баллистики Киев не спасут.

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