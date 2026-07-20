Битва украинских пауков: увольнение Федорова заставило западную прессу костерить Зеленского

Зеленский рассматривает возможность замены Сырского Фото: REUTERS.

Неожиданное увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины было воспринято на Западе с недоумением и тревогой. Там не могут взять в толк, почему Зеленский подверг опале главу военного ведомства, который успел пробыть на своем посту от силы полгода, и считают решение главы режима «серьезной ошибкой».

Неожиданное увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины было воспринято на Западе с недоумением и тревогой. Фото: REUTERS.

По мнению британской The Guardian, президент «убрал молодого технократа, который способен переломить ход конфликта с помощью технологий и разумной стратегии, в угоду генералу с советским мышлением, предпочитающим воевать на истощение со страной, обладающей гораздо большими ресурсами» — имея в виду главкома ВСУ Сырского. Газета приводит слова, которые Федоров с упреком бросил в адрес Зеленского: «Вместо того чтобы найти способ асимметрично победить Россию, что является задачей главнокомандующего, он нашел способ расколоть нашу страну». Что такое «ассиметричная победа», издание не поясняет.

Германская Deutsche Welle приводит мнение политолога и военного эксперта Густава Гресселя, который считает, что отстранением Федорова Зеленский «мощно выстрелил себе в ногу». Он указывает, что министр воспринимался на Западе как ярый сторонник применения систем искусственного интеллекта и массового внедрения беспилотников на поле боя. Его отставка затормозит переход Украины к использованию «армии дронов». К тому же непонятно, с кем теперь иметь дело: Федоров считался «борцом с коррупцией», и именно с ним западные доноры заключали договоренности о сотрудничестве в производстве оружия.

А вот эксперт Германского общества внешней политики Вильфрид Йильге в интервью DW отметил, что разница в подходах между молодым министром и старшим поколением в Генштабе была «существенной». «У Федорова не было безоговорочной поддержки в армии», — говорит Йильге.

Американская The New York Times также считает, что «пришедший со стороны» министр слишком круто пытался перестроить армию, и это вызвало раздражение генералов.

Но куда больший интерес представляют оценки западной прессы по поводу того, как вся эта история скажется на политическом имидже самого Зеленского. Официально Брюссель и Вашингтон не критикуют его решение. Однако в кулуарах активно обсуждают версию: Зеленский убрал Федорова из-за его растущей популярности и опасений, что незапятнанный скандалами и пользующийся в обществе растущей поддержкой министр может перетянуть на себя симпатии западных партнеров.

«Зеленский и его окружение — не в первый раз — оттеснили на второй план человека, которого считали потенциальным будущим политическим соперником, — делает вывод The Guardian. — Это еще раз подчеркивает тот факт, что Зеленскому трудно собрать и удержать вокруг себя сплоченную команду высокопоставленных чиновников».

The Financial Times пишет в этой связи, что конфликт вокруг Федорова вышел далеко за рамки кадрового вопроса. «Он стал причиной серьезного политического кризиса и раскола внутри украинского руководства, — полагает газета. — На фоне идущих уже несколько дней публичных протестов против отставки министра Зеленский заколебался и теперь рассматривает возможность замены главкома ВСУ Александра Сырского».

Датская Jyllands-Posten в редакционной статье подчеркивает, что с момента прихода к власти Зеленский избавился уже от седьмого министра обороны. «Политические зигзаги президента стали бременем для Украины и подрывают доверие к нему как внутри страны, так и среди западных партнеров», — признается в публикации.

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