Миллионы пенсионеров получат прибавку с 1 августа: кому, на сколько и за что поднимут пенсии?

С 1 августа часть пенсионеров в России получит прибавку к пенсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа часть пенсионеров в России получит прибавку к пенсии. Индексация в последний месяц лета происходит традиционно. Официально она называется перерасчетом трудовых прав. Суть в том, что работающие пенсионеры продолжают трудиться. А работодатели за них перечисляют страховые взносы в бюджет, которые идут на выплаты всех страховых пенсий. Поэтому прибавка вполне логична - как долг государства за тот взнос, что человек сделал своим трудом в экономику.

Рассчитывать на августовскую прибавку могут 5,9 млн человек. Это примерно каждый шестой пенсионер в стране. По данным Социального фонда России за июнь этого года, средняя пенсия у них составляет 23 737 рублей в месяц. Для сравнения, средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет 25 838 рублей. Такая разница объясняется довольно просто.

В течение нескольких лет работающим пенсионерам не проводили индексацию на уровень инфляции, которая проходит в начале каждого года. В Минфине считали, что работающим пенсионерам и так достаточно доходов. Ведь они получают и пенсию, и зарплату. Но с 2025 года индексацию возобновили. Теперь работающие пенсионеры получают прибавку и в начале года (на уровень инфляции предыдущего), и в августе. И в ближайшие годы их средние пенсии обгонят средние доходы неработающих "коллег".

Правда, при перерасчете трудовых прав есть некоторые ограничения. Прибавка зависит от зарплаты. Чем больше человек заработал и перечислил в бюджет страховых взносов, тем сильнее вырастет пенсия. Но есть лимит. Прибавить могут не более трех пенсионных баллов. В 2026 году его стоимость составляет 156 рублей 76 копеек. То есть, максимум, на который может рассчитывать работающий пенсионер, - это прибавка на 470 рублей в месяц.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как заработать баллы и проверить, сколько их накопилось?

Чтобы иметь право на максимальный перерасчет трудовых прав в августе 2026 года зарплата у работающего пенсионера должна была быть не менее 57,5 тыс. рублей в месяц. А если эти заработки непостоянные, то не менее 690 тысяч рублей за весь 2025 год.

Проверить свои накопленные баллы можно в личном кабинете на портале госуслуг. Надо в строке поиска написать «Выписка из ИЛС». Документ появится в уведомлениях или придет на почту. Там будет указано число накопленных баллов. Важный нюанс – не стоит пугаться, если там будут минимальные значения. У работающих пенсионеров число баллов каждый год обнуляется. Когда человеку назначают пенсию, то баллы переводят в рубли. И эти рубли выплачивают каждый месяц. Если человек продолжает работать, то баллы снова копятся. И раз в год при перерасчете трудовых прав трансформируются в очередную прибавку.

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