«ИИ отучит нас читать, писать и понимать»: А вы какие навыки утратили из-за развития технологий?

Вопрос дня: А вы какие навыки утратили из-за развития технологий? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Антон АЛИХАНОВ, министр промышленности и торговли РФ:

- Никакие из основных навыков я не забыл. По-прежнему от руки пишу резолюции, когда сижу на заседаниях правительства, записываю поручения руководителей. И книги читаю вживую - не потому что лесопромышленный комплекс хочу поддержать, а потому что хочу прикасаться к вещам, у которых есть душа. Мне кажется, в бумажных книгах, которые вы делаете в «Комсомолке», есть глубокий смысл.

Татьяна ТИХОНОВА, учитель русского языка и литературы:

- Утратила навык стоять в очередях. В детстве настоялись часами. С толкучкой, «вас здесь не стояло», «не напирайте там». Теперь только электронная очередь. Получил талон, сел в сторонке, и никакого выяснения отношений. Жди своего номера на табло.

Илья КАЗАКОВ, спортивный комментатор:

- Я разучился слепо доверять информации. Большой урок, который преподнес нам искусственный интеллект. Он не стесняется врать и придумывать. Не пользоваться им не получается, потому что это очень удобно. Но приходится время от времени выводить его на чистую воду.

Сергей МАЙОРОВ, глава Союза отцов и семей Новосибирской области:

- Я воспитываю пятерых и точно могу сказать, что с появлением современных технологий родители разучились гулять с детьми. Есть гаджеты, которые позволяют отслеживать их местоположение, и это взрослым кажется достаточным: мол, ситуация под контролем, погуляй с друзьями. Но ничто не заменит живого общения с папой и мамой.

Яков КЕДМИ, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив»:

- Технологии лишь помогают совершенствовать прикладные способности. Раньше охотник стрелял из лука, теперь - из ружья, но задача остается прежней, и ее решает человек.

Вот и сейчас я пользуюсь услугами ИИ, но только для быстрого получения исходных данных. А потом все равно иду к книгам.

Елена ЧУДИНОВА, писатель, автор «Мечети Парижской Богоматери»:

- Я когда-то писала от руки, в Госархиве есть целый чемодан моих рукописей. А то, что я называю рукописью сейчас, - распечатки файла. И все же обычно у меня под рукой блокнот, иногда черкну пару мыслей. Письма, открытки - это я стараюсь поддерживать. Я и друзей науськала: давайте писать друг другу открытки из разных стран!