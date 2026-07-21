«Это причиняет ему глубокие страдания»: Суд обязал москвичку выплатить 10 тысяч рублей извращенцу, который облизал ее сапог

Девушка выложила в интернет, чтобы рассказать, какой пережила шок

Невероятная история из Москвы. Дорогомиловский районный суд обязал москвичку выплатить 10 тысяч мужчине, который несколько месяцев назад… облизал ей обувь.

Дело было в сентябре 2025-го - в автобусе, который катил по Ленинскому проспекту. Просто представьте себе: вы едете в задней части полупустого автобуса (там, где слева две пары смотрящих друг на друга кресел), никого не трогаете, но вдруг перед вами ложится спиной на пол молодой человек и, подползая лицом под подошву сапога (девушка сидит нога на ногу), начинает ее облизывать. Обалдевшая от такой картины пассажирка включила видеокамеру телефона и сняла часть этого «перфоманса». Позже эту запись Дарья (так зовут девушку) выложила в интернет, чтобы рассказать, какой пережила шок. Ролик набрал 2,7 млн просмотров. И ее в одном из мессенджеров находит тот самый парень. Назвался Сашей и попросил удалить запись. Девушка отказалась. И через несколько месяцев узнала, что извращенец (в психиатрии сексуальное влечение к чужим стопам называют фут-фетишизмом) подал на нее в суд. Заявил, что очень сильно страдал, когда ролик с его физиономией появился в соцсетях.

Но о суде Дарья узнала только постфактум, через несколько недель после судебного заседания, на которое ее даже не позвали. 15 июня Дорогомиловский суд удовлетворил иск заявителя.

«Действиями ответчика нарушены личные неимущественные права истца, - говорится в судебном решении. - Незаконное распространение видеозаписи с участием истца, которое набрало широкую огласку в 2,7 млн человек, причиняет ему глубокие нравственные страдания. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства…»

Девушка, естественно, недоумевает: а разве ее права не были этим посторонним товарищем нарушены? Да и снимала она, объясняет, не случайного человека, а свои собственные ноги и то, что с ними происходит...

Однако нанесенный фут-фетишисту моральный вред судья оценил в 10 тысяч рублей. Именно столько Дарья теперь должна заплатить человеку, который атаковал ее обувь в публичном месте. И еще 3 тысячи – в виде госпошлины в бюджет Москвы.

При этом Дарья рассказывает, что после выхода ролика ей писали несколько других девушек, которые сообщали, что тот же молодой человек делал то же самое в общественном транспорте и с их обувью. То есть, в этом смысле он еще и серийник.

По данным KP.RU, полный тезка автобусного фут-фетишиста довольно успешен в одной из, как сейчас говорят, «креативных профессий».

Дарья уже сообщила, что будет оспаривать решение суда.

KP.RU следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Могла ли девушка сразу писать заявление в полицию?

- Да, могла. И, на мой взгляд, основания для проведения по ее заявлению проверки у сотрудников имелись бы, - объясняет KP.RU адвокат Андрей Мишонов. - Поведение мужчины могло быть расценено как оскорбительное приставание к гражданину и, соответственно, как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ (штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток. – Авт.). Когда незнакомый человек без согласия женщины ложится у ее ног, облизывает обувь и прикасается к ее телу, это уже не просто эксцентричное поведение или проявление какого-то фетиша. Это вторжение в личные границы и нарушение общественного порядка.

- На какую-либо уголовную статью это не тянет?

- Для квалификации по статьям о насильственных действиях сексуального характера или понуждении необходимы дополнительные признаки: применение насилия, угроз, шантажа, использование беспомощного состояния или зависимости. Судя по опубликованной информации, таких обстоятельств здесь не было.

- А в суд девушка могла обращаться с иском?

- Да, параллельно с заявлением в полицию она могла сама потребовать через суд компенсацию морального вреда за нарушение ее достоинства и личной неприкосновенности. Однако ей пришлось бы доказывать не только сам факт прикосновений, но и причиненные ей нравственные страдания.

- Что вы скажете о решении суда?

- По общему правилу публиковать изображение человека без его согласия действительно нельзя. Но закон делает исключение, когда публикация отвечает общественным интересам. На мой взгляд, здесь есть серьезные основания утверждать, что видео публиковалось не ради вмешательства в частную жизнь мужчины, а для фиксации его поведения в общественном транспорте и предупреждения других женщин. Тем более, как утверждает девушка, после публикации появились сведения о похожих случаях. Поскольку решение было вынесено заочно, его необходимо обжаловать. В вышестоящем суде следует ставить вопрос, что суд не обеспечил баланс между правом мужчины на изображение и правом девушки на защиту собственной неприкосновенности, а также не дал должной оценки общественной значимости публикации.

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