Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности Фото: REUTERS.

Похоже, что украинский «просроченный» диктатор и главарь бандеровского режима Владимир Зеленский оказался слаб в коленках, и его таки смогли прогнуть или сломать. Отставка Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ (подробности о его биографии и военных операциях читайте тут) – таков финал протестов, которые развернулись на Украине в последние дни.

Перестановки в командовании ВСУ: Сырский отправлен в отставку

Ближе к вечеру вторника советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин выдал интригующее заявление.

- Только что завершилась одна, практически решающая встреча, сейчас проходит еще одна - уже фактически решающая, - сообщил Литвин и пообещал. - После принятия решений сразу же последует официальная информация.

Учитывая, что никого из видных и влиятельных зарубежных гостей в Киеве в последние двое суток не наблюдалось (вот ведь редкость, да - ?), а сам «просроченный» неистово проводил одну встречу с военными из числа генералов за другой, стало понятно, что речь идет о самой горячей киевской теме последней недели – вопросе о главкоме ВСУ.

Напомним, «картонный майдан» во вторник отсчитал уже шестой день с момента его начала. При этом майданники-«картонщики» упорствуют в том, что их удовлетворит только вариант, при котором Зеленский не только уволит с поста главкома ВСУ генерала Сырского, но и вернет кресло министра обороны Украины Михаилу Федорову. Половинчатое решение они не примут. В противном случае «картонщики» обещают с пятницы перейти на бессрочные митинги, если к тому времени Федоров не вернется в кресло министра обороны и Сырский не уйдет в отставку.

Причем, что характерно, эту информацию озвучил экс-советник Федорова, известный одесский украинский нацист Сергей Стерненко.

Зеленского прогнули, но это только начало Фото: REUTERS.

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского

А известный своими сливами из окружения Зеленского депутат Рады Железняк намекнул, что завтра командующий Объединенных сил ВСУ Драпатый может быть назначен главкомом ВСУ.

- Наши источники сообщают, что завтра могут быть хорошие новости, и стоит обратить внимание именно на эту фотографию, – написал он, разместив фото, на котором «просроченный» жмет руку именно Драпатому. Которого на должность главкома ВСУ лоббируют именно Федоров и группа его поддержки.

С одной стороны, все логично - кому, как не командующему Объединенных сил ВСУ, генералу-военному, а не из спецслужб возглавить армию.

Но с другой – Драпатый известен тем, что за словом в карман не лезет, неоднократно перечил Сырскому, может возразить и самому «просрочке», что последнему явно не понравится. Главком, который лояльность главарю ставит далеко не на первое место в череде своих приоритетов, это явно не предел мечтаний Зеленского.

Ожидание затягивалось, и все тот же Литвин решил подогреть интригу, сообщив ожидающим журналистам, что Зеленский сегодня встречался с экс-министром обороны Федоровым. Видимо, это и была та самая «практически решающая встреча». А фактически решающая – с самим кандидатом на пост главкома ВСУ, в ходе которой «просроченному» надо было убедиться в его лояльности и получить соответствующие заверения.

Михаил Федоров Фото: REUTERS.

Новым главкомом ВСУ стал Драпатый

- Скоро будет заявление Зеленского, - объявил журналистам Литвин, когда встреча, продлившаяся боле 2-х часов, закончилась. Но «просроченный» все медлили и медлил, словно собирался переиграть достигнутые договоренности или же надеялся, что все рассосется, как беременность на девятом месяце.

- Сырский больше не главком, - заявил Стерненко.

- Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его информации, новым главкомом станет Михаил Драпатый, а место начальника Генштаба займет Владимир Горбатюк.

- Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, - наконец-то подтвердил и Зеленский, пояснив, что с Сырским и Гнатовым он уже обсудил продолжение ими службы, и пообещав уладить все формальности с назначением завтра.

Драпатый известен тем, что за словом в карман не лезет, неоднократно перечил Сырскому

Но про возвращение Федорова не проронил ни слова. Интересно, что на это скажут майданщики-«картонщики».

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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