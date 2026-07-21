Ваня Дмитриенко высказался про скандал с Егором Кридом: "Я ему звонил, но он игнорировал"

Певец Ваня Дмитриенко Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Певец Ваня Дмитриенко оказался в центре обсуждаемого скандала. В Сети обсуждают сходство концерта Вани Дмитриенко с шоу певца Егора Крида. Речь идет о программах исполнителей для стадиона "Лужники".

Ваня представил тему своего выступления еще в конце мая. Егор же объявил про стиль своего шоу чуть позднее, в начале июня. Обе концепции очень схожи - рыцари и Средневековье. В сети многие заподозрили Крида в плагиате стилистики концерта.

21 июля Ваня Дмитриенко отреагировал на скандал на пре-пати к своему концерту. Его слова передает корреспондент KP.RU.

"Здесь как бы сложно отрицать реальное сходство. Мы эту концепцию прорабатывали с января. И нам, всей команде, это было удивительно. Когда мы поняли, насколько там большое совпадение, конечно, разные были мысли... Но сейчас мы просто занимаемся своим концертом", - сказал Ваня.

Большой концерт Вани Дмитриенко в Лужниках запланирован на 2 августа Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Ваня Дмитриенко сообщил, что в этом споре его поддерживают "очень большие артисты". Он выразил слова благодарности этим звездам. Кроме того, певец утверждает, что лично пытался связаться с Егором Кридом на фоне скандала.

"Я пытался с ним поговорить, когда это только стало всё всплывать. Я ему писал и пытался выйти на связь, звонил. Но он не хотел. Я даже хотел с ним записать коллаборацию, чтобы люди не думали, что мы в ссоре. Я подумал, что это было бы круто, потому что, мне кажется, такие дела нужно решать с добром. А он просто игнорировал звонок,", - сказал Ваня Дмитриенко.

Большой концерт Вани Дмитриенко в Лужниках запланирован на 2 августа.

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