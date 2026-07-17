В РОАД встревожены: средний возраст машин в России перевалил за 15 лет

В РОАД рассказали о старении автопарка и необходимости изменений в ЭПТС. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) констатируют, что текущая ценовая конъюнктура на рынке новых легковых автомобилей провоцирует ускоренное старение отечественного парка транспортных средств. Как сообщают «Известия», ключевым тормозом для покупательской активности выступает многократное удорожание машин: за последние годы их средняя стоимость увеличилась втрое.

На состоявшейся пресс-конференции руководитель РОАД Алексей Подщеколдин привел следующие цифры: если в 2012-м среднестатистический новый автомобиль обходился россиянам примерно в 800 тыс. рублей, то к середине нынешнего года этот показатель достиг 3,3 млн рублей. При этом, как подчеркнул глава ассоциации, емкость рынка и покупательные возможности граждан за этот длительный период остались практически на прежнем уровне. Он уточнил, что в 2012-м совокупная емкость оценивалась в 134,5 млрд долларов, тогда как по итогам первого полугодия текущего года она составила 64,8 млрд долларов, хотя по прогнозам РОАД по завершении года может достичь 146,2 млрд долларов.

Несмотря на непрекращающийся рост цен, рынок демонстрирует положительную динамику: за январь–июнь 2026-го реализовано 635 595 новых авто, что на 12 % превышает показатель аналогичного периода 2025-го. В июне продажи подскочили сразу на 23 % — до 117 757 экземпляров. Однако в РОАД пояснили, что такой прирост во многом объясняется низкой базой начала прошлого года.

Касаясь прогнозов до конца года, Алексей Подщеколдин выразил уверенность, что рыночного падения не случится, а при благоприятных факторах — снижении ключевой ставки, ослаблении рубля и стабилизации топливного рынка — возможен рост примерно на 10 %.

Глава РОАД также зафиксировал возросший за последние недели интерес к электромобилям — реализация таких моделей прибавила ориентировочно 10–20 %.

Вместе с тем, по словам Подщеколдина, даже отмеченный рост продаж абсолютно недостаточен для системного обновления парка. При нынешних объемах сбыта машин без пробега средний возраст транспортных средств в стране не сокращается, а, напротив, увеличивается.

Одним из действенных инструментов стимулирования спроса и обновления парка Алексей Подщеколдин назвал возобновление программы утилизации. По его мнению, имело бы смысл запустить ее для автомобилей старше 20 лет.

Еще одна острая проблема — непрозрачность вторичного рынка. Глава РОАД сообщил, что, по оценкам ассоциации, порядка 30 % подержанных машин имеют подкорректированный пробег, а еще около 35 % продавцов умалчивают факты участия в ДТП. Из-за этого ежегодные переплаты покупателей превышают 635 млрд рублей. Выход Подщеколдин видит в законодательном расширении состава сведений, вносимых в электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС): туда должны заноситься цена при каждой перепродаже, данные одометра, сведения об авариях, а также об ограничениях и обременениях (залоги, запреты на регистрацию). В перспективе возможно отражение и истории ремонтов. Соответствующие поправки уже разработаны в РОАД и проходят согласование с депутатами, производителями и профильными ведомствами.

Ранее сайт KP.RU писал о том, почему продажи б/у машин растут меньше, чем продажи новых.