В порту «Одесса» уничтожены цеха производителя дронов «Укрджет»

В портовом комплексе «Одесса» были разрушены объекты, используемые для разгрузки топлива и смазочных материалов, а сами запасы были уничтожены Фото: REUTERS.

Минувшей ночью Вооруженные Силы России нанесли серию целенаправленных ударов, используя высокоточное воздушное оружие и ударные беспилотники. Объектами атак стала портовая инфраструктура Украины, задействованная в обеспечении логистики украинских войск.

В портовом комплексе «Одесса» были разрушены объекты, используемые для разгрузки топлива и смазочных материалов, а сами запасы были уничтожены. Дополнительно, на территории одесского порта ликвидированы два производственных цеха, специализировавшихся на выпуске и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе аппаратов средней дальности UJ-22 от производителя «Укрджет». Также обнаружен и уничтожен склад вооружений.

В порту «Черноморск», расположенном в Одесской области, в результате атаки получили повреждения морской катер, а также уничтожены емкости с топливом и смазочными материалами, предназначавшимися для ВСУ.

Отметим, за ночь, с 20:00 16 июля до 08:00 17 июля, российские средства ПВО нейтрализовали 243 украинских беспилотника самолетного типа.

Они были сбиты в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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