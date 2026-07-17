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Происшествия17 июля 2026 10:35

Девочка из Балашихи не смогла зажечь бензоколонку шестью спичкамивидео

Ребенок обманутый телефонным мошенником облил заправочный терминал горючей жидкостью, пытался поджечь его спичками, но тщетно
Александр БОЙКО
Поджигательницу вовремя заметили

Поджигательницу вовремя заметили

Есть довольно известная пословица: «Бог хранит детей, дураков и пьяниц», которую приписывают Марку Твену. Она о том, как благодаря своей невинности и беспечности, они чудесным образом избегают гибели там, где взрослый, расчетливый и трезвый человек непременно бы погиб.

На кадрах, которые поступили в дежурную часть отдела полиции по мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» именно тот самый случай - 15-летняя местная жительница чудом выжила после того, как вылила на заправочный терминал в районе улицы Керамическая горючую жидкость и пыталась его поджечь.

По факту попытки поджога несовершеннолетней АЗС в Балашихе возбуждено уголовное дело

Казалось, что вот-вот может случиться непоправимое... Девочка зажигает одну за другой шесть спичек, подкладывает под терминал бумажки, подливает еще топлива из пятилитровой баклажки, но огонь никак не желает разгораться.

Остается только гадать: может бензоколонка была пустой, или, напротив, воздух оказался перенасыщен горючими парами, а может у ребенка оказался верный ангел- хранитель?

Если бы пары бензина загорелись, произошел бы мощный взрыв, от которого ребенок мог обгореть и погибнуть.

Поджигательницу вовремя заметили.

«Поджог был предотвращен, а девочка была остановлена работниками АЗС и передана полицейским, которые доставили ее в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств», – сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские опросили в присутствии родителей девочку, которая рассказала, что в мессенджере вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий.

Как правило подобные манипуляторы собирают в социальных сетях на детей компромат, угрожают распространить в сети их интимные снимки, либо угрожают проблемами всей семье по выдуманными историями.

В мотивах поступка сейчас разбираются следователи.

«ГУ МВД России по Московской области напоминает гражданам, – если вы оказались в подобной ситуации – не выполняйте никаких указаний незнакомцев, которые общаются с вами по телефону или в мессенджере. Это может привести к самым тяжким последствиям (умышленные действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека, а также значительный имущественный ущерб квалифицируются как террористический акт). За такое особо тяжкое преступление грозит пожизненное лишение свободы», - предупреждает Петренко.

В ЭТО ВРЕМЯ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух иностранных студентов на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги. Они подожгли два релейных шкафа и попытались скрыться. Как выяснилось, они это сделали за обещание неизвестных в сети перечислить 300 долларов. Валюта им теперь не скоро потребуется. Они заключены под стражу и ждут суда.

Полицейские задержали двоих иностранных студентов по подозрению в поджоге релейных шкафов

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