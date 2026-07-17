Поджигательницу вовремя заметили

Есть довольно известная пословица: «Бог хранит детей, дураков и пьяниц», которую приписывают Марку Твену. Она о том, как благодаря своей невинности и беспечности, они чудесным образом избегают гибели там, где взрослый, расчетливый и трезвый человек непременно бы погиб.

На кадрах, которые поступили в дежурную часть отдела полиции по мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» именно тот самый случай - 15-летняя местная жительница чудом выжила после того, как вылила на заправочный терминал в районе улицы Керамическая горючую жидкость и пыталась его поджечь.

По факту попытки поджога несовершеннолетней АЗС в Балашихе возбуждено уголовное дело

Казалось, что вот-вот может случиться непоправимое... Девочка зажигает одну за другой шесть спичек, подкладывает под терминал бумажки, подливает еще топлива из пятилитровой баклажки, но огонь никак не желает разгораться.

Остается только гадать: может бензоколонка была пустой, или, напротив, воздух оказался перенасыщен горючими парами, а может у ребенка оказался верный ангел- хранитель?

Если бы пары бензина загорелись, произошел бы мощный взрыв, от которого ребенок мог обгореть и погибнуть.

Поджигательницу вовремя заметили.

«Поджог был предотвращен, а девочка была остановлена работниками АЗС и передана полицейским, которые доставили ее в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств», – сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские опросили в присутствии родителей девочку, которая рассказала, что в мессенджере вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий.

Как правило подобные манипуляторы собирают в социальных сетях на детей компромат, угрожают распространить в сети их интимные снимки, либо угрожают проблемами всей семье по выдуманными историями.

В мотивах поступка сейчас разбираются следователи.

«ГУ МВД России по Московской области напоминает гражданам, – если вы оказались в подобной ситуации – не выполняйте никаких указаний незнакомцев, которые общаются с вами по телефону или в мессенджере. Это может привести к самым тяжким последствиям (умышленные действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека, а также значительный имущественный ущерб квалифицируются как террористический акт). За такое особо тяжкое преступление грозит пожизненное лишение свободы», - предупреждает Петренко.

В ЭТО ВРЕМЯ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух иностранных студентов на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги. Они подожгли два релейных шкафа и попытались скрыться. Как выяснилось, они это сделали за обещание неизвестных в сети перечислить 300 долларов. Валюта им теперь не скоро потребуется. Они заключены под стражу и ждут суда.

Полицейские задержали двоих иностранных студентов по подозрению в поджоге релейных шкафов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бензин продают только тем, у кого есть прописка: жителей Воронежа пугают фальшивым указом губернатора