Кому достанется наследство Юрия и Элеоноры Николаевых в 200 миллионов: «То, что у нас нет детей — наша большая беда»

Сбережений у семьи не было — не копили: тратили на себя и родных Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Вдову народного артиста РФ Юрия Николаева похоронили на этой неделе на Троекуровском кладбище, рядом с мужем. Элеонора Николаева скончалась на 75-м году жизни — сердце не выдержало, не смогла она жить без мужа, с которым была рядом более 50 лет. Вдова умерла через восемь месяцев после смерти легенды ТВ Юрия Николаева. Для посторонних она была Элеонора, а муж, родные и друзья называли Лялей или Леной. Николаевы всю жизнь много работали, у них в собственности была дорогая недвижимость.

Сайт KP.RU рассказывает кому досталось имущество Николаевых, у которых не было собственных детей.

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Элеонора вышла замуж за Юрия Николаева, когда училась на экономическом факультета финансового института. Потом много работала — днем в Госплане, вечером преподавала экономику на высших финансовых курсах руководящего состава, а по ночам занималась счетами «Утренней звезды», проверяя каждую цифру. Чтобы получить отгул и отоспаться, Элеонора сдавала кровь в донорских центрах. В итоге решилась и ушла работать с мужем — в их семейный на тот момент бизнес «ЮНИКС» (Юрий Николаев. Студия).

Юрий Николаев на ТВ читал программу передач, вел «Голубой огонек», песенные фестивали, «Утреннюю почту» и другие программы. Пока не придумал и не запустил свой собственный проект. Супруги всегда много работали.

Сначала жили в служебной квартире — Юрий Николаев его получил от Театра им. Пушкина, в труппу которого Николаева взяли после ГИТИСА. Это комната в трехкомнатной квартире, в соседней комнате жили Владимир Меньшов, Вера Алентова с маленькой дочкой Юлией.

Вдова Юрия Николаева не смогла прожить долго без него Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юрий Николаев рассказывал: «Самую первую квартиру помогла купить Валентина Леонтьева. Благодаря ей, купили в рассрочку квартиру в Бибирево, в кооперативном доме, на первом этаже». Спустя годы продали это жилье, чтобы купить новую квартиру на Фрунзенской набережной. В 2011 году Николаевы приметили квартиру своей мечты — с видом на Москву-реку, в строящемся доме на Саввинской набережной. Ради нее продали прежнюю квартиру, и полтора года снимали жилье рядом, пока строился дом. Переехали первые как только дом сдали в эксплуатацию — делали ремонт в одной комнате, сами жили в другой и т.д. Площадь квартиры более 100 кв м. В ней десять лет назад был сделан добротный ремонт. Рыночная стоимость — более 180 млн. руб.

Несмотря на то, что у Николаевых был загородный дом — последние годы они там бывали редко, так как Юрий Александрович болел: а в центре «Скорая» приедет быстрее и довезет до больницы.

Земельный участок в подмосковной Истре с небольшим домом Юрий и Элеонора Николаевы приобрели в начале 80-х годов. У мамы Николаева диагностировали онкологию (она умерла в 72 года), чтобы скрасить ее последние годы телеведущий постарался — занял денег и купил эту дачу «у знакомых знакомых». Хотел, чтобы мама чаще бывала на свежем воздухе. Позже супруги вложили много денег и сил — перестраивали, достраивали: вышел добротный уютный дом, теннисный корт, благоустроенный участок. Средняя стоимость похожих домов в поселке стартует от 25 млн. руб.

Сбережений у семьи не было — не копили: тратили на себя и родных. У Юрия Николаева была коллекция эксклюзивных изданий словарей, он успел раздарить их при жизни друзьям, как и редкие книги.

Получается, что основная наследственная масса супругов — квартира в центре Москвы и дом в Подмосковье, общей стоимостью более 200 млн руб.

Элеонора Николаева на церемонии прощания с мужем Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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Своих детей у Николаевых не было. Юрий Александрович честно и ни один раз говорил в интервью: «То, что у нас с Лялей нет детей — наша большая беда. Пока я пил Ляля предохранялась, а потом уже не получалось...» Свою любовь, заботу и внимание Юрий и Элеонора после смерти своих родителей направили на племянников. У Элеоноры был один старший брат (умер 20 лет назад), у него единственный сын Дмитрий — занимается рекламой, женат, есть дети. С племянником Элеонора поддерживала отношения, общалась.

Особенно близки супруги были с племянниками со стороны Юрия Александровича. Старшая сестра Николаева умерла, у нее двое детей — Ольга и Родион. Юрий Александрович много лет назад любимой племяннице Ольге купил в подарок квартиру в Москве. Николаев обожал и Олю, и ее мужа, и их двух детей. Всегда с гордостью говорил знакомым — он «двоюродный дед». Заботился и о племяннике Родионе. Загородный дом Юрий и Элеонора Николаевы при жизни переписали на племянницу. По завещанию Юрия и Элеоноры Николаевых их квартира в Москве будет разделена между племянниками.

Вдова Юрия Николаева не смогла прожить долго без него, хотя и не имела серьезных проблем со здоровьем. Как говорил Юрий Александрович: «Если серьезно — люди, любящие друг друга, вместе пережившие и прекрасные, и горькие минуты, постепенно становятся единым целым, Ляля называет это «сросшиеся»...

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