История болезни вдовы Юрия Николаева: Не смогла жить без мужа, случился инсульт...

Юрий и Элеонора Николаева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

После смерти вдовы известного телеведущего Юрия Николаева появилась противоречивая информация о причинах смерти Элеоноры Александровны. Жена народного артиста Элеонора Николаева скончалась на 75-м году жизни, была похоронена рядом с Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище. Николаев умер в ноябре прошлого года на 77-м году жизни, причина смерти — осложнения онкологического заболевания. Причины смерти Элеоноры Александровны называют разные.

Как рассказали KP.RU знакомые семьи: «Элеонора Александровна умерла в больнице. Она очень переживала смерть единственного и любимого мужа. Была окружена заботой племянницы, родственников. Но сердцу не прикажешь. Очень переживала. Были скачки давления. Весной у нее случился инсульт, после чего начались проблемы...»

Элеонора Николаева всегда следила и за своим здоровьем, и за здоровьем мужа — всем было очевидно, что Юрий Александрович прожил с серьезными болезнями долгую жизнь, благодаря заботам и хлопотам своей Ляли (Ляля или Лена — так называли женщину близкие люди).

Когда жена настояла на первом большом обследовании — у Николаева нашли аневризму, прооперировали. После этого Элеонора Александровна заставила мужа пройти углубленное обследование организма — так 20 лет назад у Николаева диагностировали онкологию. Своевременная диагностика, операция и лечение позволили добиться ремиссии. Потом были регулярные обследования. Через пять лет болезнь вернулась — было успешное лечение. За два года до смерти Юрий Александрович рассказывал: «Болезнь не прогрессирует, но я вынужден постоянно проходить обследования. В случае рецидивов незамедлительно начинать лечение».

Юрий Николаев часто попадал в больницу — мы созванивались, и тогда его Ляля была рядом, в одной палате с мужем. Жена ложилась в больницу вместе с ним, чтобы выхаживать, подбадривать. Они вообще редко расставались. Когда еще в молодые годы Николаев из-за ЧП на работе (вышел в прямой эфир и читал программу телепередач в пьяном виде) бросил пить. И тут Ляля оказала поддержку — чтобы не скучал постоянно приглашала гостей, поддерживала безалкогольные ужины, устраивала культурный досуг.

Юрий Николаев держался на поддержке жены, а оба они на вере. Николаев в автобиографии написал о сокровенном: «Я привез из Греции икону со Святой Горы Афон, веря, что она дает силы успешно справляться с болезнью. Уже много лет я являюсь прихожанином храма Архангела Михаила на Пироговке. Это старый, намоленный собор конца позапрошлого века, в который я хожу на службу, на исповедь и причащение. Иногда навещаю и общаюсь с настоятелем или кем-то из священников, с которыми дружим. А молитвы, короткая утренняя и вечерняя — это естественная, неотъемлемая часть моей жизни. Дома у нас много икон Георгия Победоносца, потому что все друзья знают, что я Георгий по крещению — и дарят иконы этого христианского святого. Одну из них, самую большую, я лет пять назад подарил храму Архангела Михаила. Теперь она висит в алтаре...»

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