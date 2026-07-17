Попросил остановить СВО: в соцсетях появилось фейковое обращение митрополита Игнатия к Владимиру Путину

Фото: «Православное Поволжье»

Социальные сети и некоторые информационные ресурсы тиражируют противоречивое выступление от имени митрополита Саратовского и Вольского Игнатия. Якобы обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить СВО. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление лжи, это фейк.

Скандальная публикация появилась на сайте храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Там представлены выдержки из речи, которую архипастырь якобы произнес за Божественной литургией. Спецоперация названа «братоубийственной и кровопролитной».

На самом деле, ничего подобного священнослужитель не говорил и не публиковал. Подобных сведений нет ни на его личной странице, ни на портале Саратовской митрополии. РПЦ также об этом не сообщало.

«Это ложная информация. Все обращения митрополита размещены на нашем сайте «Православное Поволжье». Там его официальная колонка», - рассказали корреспонденту KP.RU в Саратовской епарахии.

Так, из правдивых материалов про владыку следует, что 14 июля он посетил репетицию епархиального вокально-инструментального ансамбля «Причт». А 12 числа действительно провел Божественную литургию в Петропавловском храме Саратова. Только говорил он там не о специальной военной операции, а о другом. Среди прочего Игнатий поздравил собравшихся с воскресным днем, окончанием поста и днем памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также по окончании богослужения был совершен крестный ход.

Что касается вброса, то он появился на сайте храма Иоанна Богослова, который имеет незащищенное подключение и был заброшен долгое время. Последняя новость тут датирована ноябрем прошлого года, в то время как группы святилища в социальных сетях ежедневно рассказывают о происходящих вокруг него событиях. «Обращения» Игнатия там, естественно, нет.

Сам текст имеет стандартную структуру провокационных постов. Главная цель - создать видимость раскола и внутренних разногласий в церковной иерархии. В то же время митрополит Саратовский и Вольский регулярно проводит молебны о военнослужащих и поддерживает официальный курс Российской Православной Церкви.

Добавим, что распространяют инфоповод неофициальные каналы, контент которых составляет критика российской власти и фейки. К слову, пару лет назад от имени Игнатия у людей вымогали деньги. Тогда правда тоже быстро вскрылась.

Важно не доверять сомнительным заявлениям и всегда их проверять. Ориентироваться нужно только на проверенные и официальные источники.

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