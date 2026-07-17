«Не отсасывайте яд и не прижигайте рану!»: Фельдшер скорой помощи объяснил порядок действий при укусах змей и пчел

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Троих пациентов спасли московские врачи с начала этого года после укуса змей. При этом случайной встреча была только в одном случае: в июне дачница случайно чуть не наступила на гадюку, та впилась женщине в ногу. Пошла тяжелая реакция – сильный отек и точечные кровоизлияния в месте поражения. Укусы гадюк, к слову, тем и опасны, что их яд разрушает эритроциты и вызывает сильнейшие аллергические реакции.

- Пациентку отвезли в Институт Склифосовского, - рассказали в столичном департаменте здравоохранения. – Там врачи провели ей инфузионную терапию для выведения токсинов и поддержания организма, скорректировали нарушения свертываемости крови и назначили курс физиотерапии. Всего в больнице она провела пять дней. В результате отек уменьшился, а кровоподтеки практически исчезли.

Два остальных случая претендуют на премию Дарвина. В одном из них молодой человек держал дома голубую куфию (кстати – родственница гадюки, только окраска ярче), кормил ее в четыре утра, спросонья то ли не так посмотрел на красотку, то ли не вовремя вытащил руку, но та в сердцах решила показать ему, кто в доме хозяин. Во втором случае некий уникум… решил выработать иммунитет к укусам змей и отправился на поиски гадюки. И на свою беду нашел, принес домой и потянулся к ней рукой. Результат очевиден.

В обоих случаях врачи действовали по тому же алгоритму, что и с дачницей, потому что яд разрушал кровь, а конечности быстро раздувались прямо на глазах.

С учетом того, что змеи будут активны до самого сентября, алгоритм действий после их укусов читателям KP.RU напомнил фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции №9 Кирилл Вештак.

Алгоритм действий при укусе змеи

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

1. Вызвать бригаду «Скорой помощи» по номеру 112 или 103

2. Выпить антигистаминные препараты, признаками аллергической реакции будут покраснение, отек на месте укуса, проблемы с дыханием и др.

3. Место укуса обработать антисептиком – хлоргексидином, мирамистином или перекисью водорода

4. Наложить асептическую повязку из стерильного материала - бинта или марли

5. Охладить места укуса – любым хладагентом или чем-то холодным из морозильника, это замедлит распространение яда в организме

6. Пить больше воды, чтобы уменьшить интоксикацию организма.

Последствия укуса гадюки. Змея укусила пациентку на даче за городом. Фото: mosgorzdrav.ru

Так делать НЕ надо

1. Накладывать жгуты и перетягивать место укуса – все это нарушает кровоток и способствует образованию отека

2. Отсасывать или выдавливать яд. Это, наоборот, способствует его всасыванию.

3. Сильно пережимать вместо укуса или накладывать давящую повязку - это ухудшает прогнозы выздоровления.

4. Пить алкоголь, он ухудшает эффект интоксикации

5. Обрабатывать место укуса раздражающими жидкостями типа спирта, водки, уксусной кислоты и др. - они усиливают раздражающее действие яда на кожу

Рука после укуса гадюки. Фото: Официальный телеграм Склифа

А ЧТО ЕЩЕ

Навредить могут и укусы насекомых. Пчелиный яд содержит токсин, который разрушает кровь. А укусы любого другого насекомого (даже комара) могут вызвать аллергическую реакцию – как местную в виде отека, так и всего организма (тогда возможны даже проблемы с дыханием).

Фото: Neuman/Shutterstock/Fotodom

- Чаще всего приходится иметь дело все-таки с реакциями на укусы пчел и ос, самая тяжелая – это отек Квинке, он может угрожать жизни, - констатирует Кирилл Вештак. – Но в этом сезоне лично у меня встречались всего пара таких пациентов.

Алгоритм действий при укусе пчелы

1. Если ситуация позволяет, и жизни ничего не угрожает, жало пчелы нужно аккуратно самостоятельно вытащить из раны

2. Ранку обработать антисептиком – хлоргексидином, мирамистином или перекисью водорода

3. Наложить стерильную асептическую повязку

4. Выпить антигистаминные препараты

5. Если появляется отек, который быстро нарастает, переходит в отек лица, появляются проблемы с дыханием, головокружение и помутнение сознания, нужно вызвать бригаду «Скорой помощи»

- Как и в случае с укусами змей, ранку нельзя прижигать, поливать спиртом, укусом, прикладывать туда глину, подорожник или что-то еще. Это увеличивает риск инфицирования, - говорит Кирилл Вештак.

И снова о клещах

- Клеща удалить можно самостоятельно либо обратиться за помощью в любой травматологический пункт. Потом место обрабатывается антисептиком, накладывается асептическая повязка. А самого клеща следует положить в банку и обязательно отнести в лабораторию на анализ. Потому что очень важно понять, заражен ли он боррелиозом или энцефалитом. Если да, то нужно будет пройти дополнительное лечение, - объясняет Кирилл Вештак.

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