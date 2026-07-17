Поспешила прикрыть лицо, но было поздно: Аллу Пугачеву в Латвии сняли без разрешения

Алла Пугачева часто прячется за солнцезащитными очками Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Пугачева не так давно прилетела с жаркого Кипра в прохладную Латвию. 77-летняя певица поселилась в центре Юрмалы. Каждый день звезда прогуливается по городу или ходит дышать воздухом на местный пляж. Она мило общается с прохожими.

Алла Пугачева остановились на вилле в Юрмале. Народная артистка СССР много лет приезжает на курорт, знает это город и любит. А еще обожает прогуливаться по его тихим улочкам.

Во время вояжа ее часто узнают прохожие и часто подходят к ней поздороваться. Звезда никому не отказывает в общении.

Примадонна прогуливается по Юрмале Фото: личная страница героя публикации

Иногда собеседники снимают ее на видео или просят сделать фото. В этот раз Алла Борисовна поспешила прикрыть лицо большими темными очками, но было поздно. Ее успели запечатлеть без разрешения.

Отметим, Примадонна уже успела повидаться с подругой Лаймой Вайкуле. Они гуляют и созваниваются каждый день.

"Когда загружена голова, самое лучшее - отвлечься и заниматься спортом. Я езжу на велосипеде. Мы гуляем с Аллой, Алла сама гуляет... Мы проветриваем головы и успокаиваем сердце, чтобы оно билось ровно", - рассказывала исполнительница хита "Я вышла на Пикадилли".

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