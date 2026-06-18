Алла Пугачева едет в Латвию спасать Лайму Вайкуле: вот что случилось

Алла Пугачева летит с Кипра в Латвию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Пугачева готовится к отъезду. Певица с семьей семьей перебирается на лето с Кипра в Латвию. По давней традиции Алла Борисовна будет жить в Юрмале, где ее ждет не дождется лучшая подруга Лайма Вайкуле.

Алла Пугачева июль проведет в Юрмале. Это несказанно радует ее подружку Лайму Вайкуле. Дело в том, что год из года артистка проводит в Прибалтике русофобский фестиваль. На нем за небольшой гонорар куражатся иноагенты.

Примадонна дружит с Вайкуле много лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Сомнительное мероприятие мало кому интересно. Русских туристов здесь больше нет. А остатки русскоязычных зрителей не заинтересованы смотреть это шоу фриков. Знающие люди утверждают, что Лайма на грани провала.

Чтобы окончательно не опозориться с полупустым концертным залом на 210 мест, Вайкуле надеется заполнить кресла благодаря Примадонне. На нее народ хотя бы приходит посмотреть из праздного любопытства.

Впрочем, как пишет KP.RU, итог будет как всегда. Лайме придется раздавать билеты бесплатно.