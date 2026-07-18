Компания делает все, чтобы решить текущие проблемы с логистикой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из объектов, пострадавших во время массированной ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье 18 июля 2026 года, стал склад Wildberries в Электростали. Кроме того, был атакован и логистический комплекс компании в городе Котовске Тамбовской области.

Сайт KP.RU собрал все, что известно о последствиях налета дронов на логистический центр Wildberries в Электростали Московской области в субботу, 18 июля 2026 года.

Последствия атаки БПЛА на склад Wildberries в Электростали 18 июля: последние новости

"В Электростали сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания, идет ликвидация последствий", - говорится в сообщении Татьяны Ким, основательницы Wildberries.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Позже губернатор добавил: "В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм".

Всего в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область ранения получили 37 человек. Все пострадавшие сейчас находятся в подмосковных больницах, им оказывается помощь. Восемь пациентов из этого списка находятся в тяжелом состоянии. Состояние 23 человек оценивают как средней степени тяжести, еще пяти - как удовлетворительное состоянии.

Ранее стало известно, что в логистическом центре Wildberries в Котловке в результате атаки БПЛА погибли семь сотрудников ночной смены. Сейчас там пожар полностью ликвидирован.

Комментарий Татьяны Ким

"Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку", - написала в своих соцсетях генеральный директор Wildberries Татьяна Ким. - "На объекте в Тамбовской области возникший пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы".

Случившееся Ким назвала "болью, которую нельзя передать словами".

Что делать покупателям и продавцам после атаки беспилотников на склад WB в Электростали 18 июля

"Для исполнителей мы готовы ответить на все вопросы и оказать всю необходимую помощь. Пожалуйста, свяжитесь с нами в WB JOB", - написала гендиректор Wildberries Татьяна Ким. - "Мы обязательно поможем".

Она отметила, что компания понимает сложность ситуации, когда товары партнеров должны быть перенаправлены на свободные склады WB.

Запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании - вся актуальная информация оперативно будет оперативно в официальных каналах для продавцов.

В ближайшее время появится информация о товарах, которые находятся на атакованных беспилотниками складах. Пока товары со складов в Электростали и Котловке сняты с продаж. Это вынужденная временная мера.

По словам Татьяны Ким, компания делает все, чтобы решить текущие проблемы с логистикой.

Горячая линия Wildberries после атаки БПЛА: как обратиться

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) открыла горячую линию для родственников сотрудников складов Котовска и Электростали после налета украинских беспилотников в ночь на 18 июля.

"<...> Для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, работающими на складе, мы организовали возможность обратиться в службу поддержки покупателей через веб-версию сайта — в чате, расположенном в правом нижнем углу экрана", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Wildberries подчеркнули, что находятся на постоянной связи с сотрудниками и оперативными службами. Компания внимательно следит за развитием ситуации и оказывает поддержку своим коллегам и их семьям.

Что известно о пожаре на нефтебазе в Ногинске, последние новости о массированном налете дронов на Москву и область 18 июля 2026 года

Во время атаки БПЛА на московский регион один из объектов упал на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске.

"Произошло возгорание. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

После пожара местные власти эвакуировали жителей многоквартирного дома и роддома, которые находится неподалеку. Пациентов и врачей перераспределяли в другие медучреждения региона - в том числе в профильные стационары самого Ногинска, а также Балашихи и Щелкова.

По словам Андрея Воробьёва, за минувшую ночь на территории Подмосковья силы противовоздушной обороны сбили 48 беспилотников.

"В Электростали в результате уничтожения БПЛА его обломки также упали на здание детского сада", - продолжил Андрей Воробьёв. - "Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил:

"С 20.30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве".

ВАЖНО!

В МЧС Московской области напомнили, как себя нужно вести во время режима беспилотной опасности:

- Если вы в это время остаетесь дома, не нужно подходить к окнам.

- Если находитесь на улице или в транспорте, нужно немедленно укрыться в здании или подземном переходе.

- Запрещено снимать БПЛА и работу ПВО.

- При обнаружении беспилотника или его частей нужно звонить на номер экстренной службы 112.

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