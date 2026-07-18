Геннадий Онищенко рассказал, как спастись от наноклещей

В клещах, помимо боррелиоза и клещевого энцефалита, есть еще до 24 других вирусов. Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

…- Геннадий Григорьевич, уже который день в СМИ идут различные переливы по поводу того, что появился «наноклещ», который не менее опасен, чем клещ обычный. Насколько все это правда и серьезно? Как бы вы эти беспокойства прокомментировали?

- Тебя лично, Саша, бесполезно успокаивать. Потому что линия твоей жизни – самому прийти в состояние паники и максимально вовлечь в это несчастных людей, которые тебя читают.

- Нет! Это не так.

- Да, это не так. Ладно - шучу, шучу. Так вот, ты, наверное, когда-то в школе учился.

- Да.

- И вы там проходили элементарную биологию. И, наверное, помнишь, что одной из стадий жизни бабочки является куколка, которая раскрывается, откуда вылетает потом бабочка.

- О, это помню.

- Тут - то же самое… Мы с тобой в наших заметках предостерегали наших сограждан, говоря им о том, что клещи сейчас проснутся, будут кусать. Мы тогда говорили, что в этом году их много.

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

- Почему?

- Потому что была очень снежная зима, клещам легко под снежным одеялом перезимовать и пережить тяжелые морозы.

Если говорить простым языком, «наноклещ» - это стадия нимфы, молодого клеща, который только что вылупился. Это еще не выросшая - обычных, привычных размеров особь членистоногого… Но и «юный клещ» уже заражен, - если он народился в неблагополучном регионе, - и клещевым энцефалитом, и боррелиозом.

Мы говорили с тобой и о том, что в клещах, помимо боррелиоза и клещевого энцефалита, мы еще находим до 24 других вирусов.

- Ой, какой ужас!

- Так вот - клещ в ранней период жизни (нимфа) тоже опасен, тоже заразен. Конечно же, все эти названия типа «наноклещи», это не что иное, как фантазии малообразованного ума.

- Понял… Но - как же с ними бороться?

- Так же, как с обычным клещом.

- К врачу надо?

- А еще лучше - бороться с их родителями, чтобы было их меньше, чтобы они не размножались.

- Обрабатывать дачные, садовые участки? Чем?

- А это уже дело специалистов. Те инсектициды, которые используются, это яды. Чтобы с ними работать, нужно иметь соответствующее разрешение.

- Понял, спасибо.

- Пожалуйста. Может, ты добавишь в это интервью наши рекомендации, что еще нужно делать в этой ситуации.

- К врачу, если укусил клещ.

- До того, чтобы не ходить к врачу, надо выполнять все те же требования и по одежде. (В данном случае внимательный осмотр мало что даст, этот клещ слишком мелкий.) Надо стараться, чтобы открытых участков на теле было как можно меньше - при походе в поле, в лес, при обработке СНТ, дачных поселков…

И тогда не будет нимф клещей - этих хулиганистых подростков.

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