Александр Васильевич и Светлана Анатольевна Масляковы. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В семье Масляковых горе — умерла Светлана Анатольевна Маслякова, вдова Александра Васильевича, которая долгое время была главным режиссером КВН. Светлана Маслякова скончалась на 79-м году жизни, она прожила без своего любимого и единственного мужа один год и десять месяцев. Супруги воспитали достойную смену — единственного сына и продолжателя главного дела жизни Александра Маслякова.

Сайт KP.RU рассказывает о наследниках и наследии семьи Масляковых.

НАСЛЕДСТВО АЛЕКСАНДРА И СВЕТЛАНЫ МАСЛЯКОВЫХ

Основатель и президент международного клуба веселых и находчивых Александр Васильевич Масляков умер в сентябре 2024 года на 83-м году жизни после осложнений онкологического заболевания. Режиссер КВН Светлана Анатольевна Маслякова скончалась на 79-м году жизни в июле 2026 года из-за осложнений хронического заболевания. Супруги прожили вместе 52 года, познакомились за пять лет до заключение брака на работе — Александр Масляков тогда вел КВН, а Светлана Семенова устроилась ассистентом режиссера. Светлана Маслякова стала главным режиссером КВН, а Александр Масляков руководил всеми процессами в этом масштабном проекте, который разросся и стал гораздо масштабнее телевизионной игры — разные лиги и фестивали, трансляции, бизнес-проекты, права на интеллектуальную собственность. Благодаря Масляковым, КВН стал культовой программой и игрой.

Свадьба Масляковых. Октябрь 1971 года Фото: Личный архив.

Александр Васильевич Масляков много лет назад зарегистрировал на себя как «объект интеллектуальной собственности» бренд КВН. Также он запатентовал и авторство идеи, и товарный знак.

По поводу именно товарного знака были споры в судах по интеллектуальным правам, последний раз семь лет назад. В итоге, ожидаемо было оставлено в силе решение Роспатента о признании товарного знака КВН собственность телевизионного творческого объединения АМиК, генеральным директором которого в те годы был Александр Васильевич Масляков. В заключении Роспатента говорилось, что с 1986 года популяризация телевизионной игры КВН (вещание прерывалось на период с 1972 по 1986 год) связана с деятельностью Александра Васильевича Маслякова. Масляков сделал эту игру любимой разными поколениями.

Александр продолжил дело отца Фото: Первый канал.

Творческое объединение АМиК (Александр Масляков и Компания) было создано в 1990 году, оно занималось производством КВН, контролем за всеми процессами в лигах клуба. Телеверсии КВН приобретал у АМиК и транслировал Первый канал. КВН долгие годы был культовым проектом для развлекательного ТВ, считался кузницей кадров для развлекательных передач разных каналов. Юридическое лицо ООО «Телевизионное творческое объединение АМиК» было учреждено в 2006 году. Акции нескольких частных организаций внутри большой «планеты КВН» были распределены между Александром Васильевичем Масляковым, его женой Светланой Масляковой и их единственным сыном Александром Масляковым.

КТО ПОЛУЧИТ ДОХОДЫ ОТ КВН И ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ МАСЛЯКОВЫХ

В разные годы соотношения менялись. Последние годы было так: доля в уставном капитале Маслякова-старшего 25,50 %, Светланы Масляковой 24,50%, Маслякова-младшего 50% — это учредители ООО «ТТО АМиК». Когда Александр Васильевич серьезно заболел, тогда случились перемены. В начале 2024 Александр Васильевич и Светлана Анатольевна Маслякова передали свои акции единственному сыну. В итоге Александр Масляков-младший уже два года как является единственным владельцем КВН. Его доля в уставном капитале «АМИК» – 100%.

Александр Масляков-младший Фото: Первый канал.

Александр Масляков-младший с юных лет знал закулисную жизнь КВН, помогал родителям. Поэтому знал «кухню» КВН, был несколько десятилетий правой рукой отца. Когда Масляков-старший заболел, его сын стал управлять всеми процессами и продолжает успешно это делать теперь. Прибыль «АМиК» за 2025 год по данным открытых неофициальных источников – 132 миллиона рублей.

КВН — масштабный проект, организация снимает и продает телеканалам для трансляций игры КВН, фестивалей и других проектов, кроме того — есть сеть региональных и центральных лиг КВН, которые проводят игры, некоторые команды платят взносы. Проводятся масштабные фестивали и многочисленные мероприятия, у компании есть собственные торговые марки, которые приносят доход и т.п.

Вся эта махина в опытных руках единственного сына Маслякова. Александр и сам создал крепкую семью. Масляков-младший с женой Ангелиной Мармеладовой вместе со студенческих лет — познакомились в МГИМО. Александр Масляков закончил МГИМО с красным дипломом, защитил кандидатскую — он кандидат экономических наук. У Ангелины и Александра один ребенок — дочь Таисия Маслякова родилась в 2006 году, сейчас она студентка МГИМО, факультета управления и политики, кафедры государственного управления. Таисия Маслякова пошла по семейным стопам — в школьные годы была на телеэкранах в роли ведущей детского КВН. Недавно стала записывать сюжеты для онлайн-проектов КВН — снимает неформальные интервью с игроками команд за кулисами.

Таисию Маслякову теперь называют наследницей империи КВН. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

К нынешнему руководителю КВН Маслякову-младшему на работе относятся с уважением — справляется. Уважительно называют Сан Саныч. Жизнь в КВН кипит — в конце лета пройдет детский международный фестиваль команд КВН, развивается юниор-лига, в июле — летний кубок, «Голосящий КиВиН» и множество других событий. Александр Масляков-младший движется в верном направлении, помимо привычных площадок, вместе с командами Высшей Лиги ездил и в Донецкую Народную Республику, где артисты выступали перед участниками СВО и местными жителями.

У Маслякова-младшего есть собственная квартира в Москве. Он унаследует и имущество родителей. У Масляковых-старших была квартира в центре Москвы на Смоленской набережной и дом в элитном поселке на Рублевке площадью 654 кв м на участке 36 соток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"50 лет с этой красивой девушкой — это счастье": Вдова отца КВН Светлана Маслякова умерла вслед за мужем спустя два года

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину