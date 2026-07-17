Светлана Маслякова Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июля 2026 года умерла вдова Александра Маслякова. Светлана Маслякова долгие годы вместе с мужем стояла «у руля» КВН. О смерти Светланы Анатольевны сообщили на официальных ресурсах КВН:

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате. Умерла Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений. Была верной соратницей Александра Васильевича. Подавала пример начинающим квнщикам. Мы будем помнить ее всегда».

ДАТА И ПРИЧИНА СМЕРТИ ВДОВЫ МАСЛЯКОВА

Основатель и президент международного клуба веселых и находчивых Александр Васильевич Масляков умер на 83-м году жизни в сентябре 2024 года. Он ушел из жизни за месяц до 53-й годовщины свадьбы со своей супругой Светланой Анатольевной. На тот момент они были знакомы 58 лет. Родные и близкие больше всего переживали за Светлану Анатольевну — как она переживет эту трагедию, она не просто переживала — ей было тяжело дышать от горя. Светлана Маслякова прожила без мужа почти два года: она скончалась на 79-м году жизни. Причиной смерти Александра Васильевича стали осложнения онкологического заболевания. Говорят, что причина смерти Светланы Анатольевны — осложнения сердечно-сосудистого заболевания.

Александр Масляков с женой Светланой, 2012 г Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И БИОГРАФИЯ ВДОВЫ АЛЕКСАНДРА МАСЛЯКОВА

Масляковы по традиции отмечали годовщину своей свадьбы в семейном кругу, лишь на золотую свадьбу пять лет назад устроили большой праздник и позвали друзей — семьи Юрия Николаева, Владимира Винокура, Александра Стриженова, Елены Малышевой и многих других близких людей. Александр Васильевич сказал тогда трогательный тост о жене Светлане Анатольевне, глядя на свадебное фото на экране: «В то время не было предположений, что все это затянется на пятьдесят лет. Но выясняется, что это совсем неплохо, потому что 50 лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся все счастливее. Во всяком случае у нас со Светой именно так...»

Александр Васильевич Масляков был единственный мега популярный телеведущий из «старой гвардии», которые не пил алкоголь и не менял жен. Деньги и слава не заставили Маслякова пить, гулять и предаваться порокам, которые зачастую становятся спутниками многих звезд. Масляковы долгие годы были вместе и дома, и на работе, потому что Клуб Веселых и Находчивых стал их семейным делом. Масляков-старший был бессменным руководителем КВН, а его супруга Светлана Анатольевна — режиссером проекта.

Масляковы-старшие познакомились в далеком 1966 году на работе — Александр вел КВН, а Светлана устроилась ассистентом режиссера. Первое время дружили, спустя время завязались романтические отношения. Целых 5 лет потребовалось Александру Маслякову для того, чтобы бесповоротно решить — именно эта девчонка с «железным» характером Света Семенова станет ему хорошей женой, именно с этой красивой девушкой он хочет прожить всю свою жизнь. Не ошибся. Они расписались в загсе в октябре 1971 года. Тогда Александру Маслякову было 29 лет, а его невесте Светлане Семеновой 24 года. Первое время молодожены проживали с мамой Александра Маслякова. Позже переехали в собственную квартиру, где всегда было полно гостей. Своим друзьям Масляковы во все годы были рады. В браке родился сын Александр — в 1980 году. На пике популярности КВН и бесконечных командировок мужа, Светлана доверяла мужу, не проверяла, так как супруг не давал поводов усомниться в верности.

Масляков-младший вспоминал в интервью, что его любили, но воспитывали строго, без поблажек: «Родители не давали мне спокойно шагу ступить — постоянно контролировали, даже в чем-то подавляли. В лексиконе мамы преобладали слова — «нельзя», «не пойдешь», «не разрешаю». Я был сознательным юношей и старался слушать старших. По мере взросления стал все больше сопротивляться их давлению, еще в школе настаивал на том, чтобы они не вмешивались в мои дела — хочу сам решать свои проблемы. За это «сам», которое я часто употреблял, папа с мамой прозвали меня Сам Самыч».

О требовательности супруги Маслякова не только к сыну, но и к работе в 90-е и «нулевые» среди квнщиков бродили легенды. Была даже закулисная шутка — «в КВН все зависит от настроения жены Маслякова». Светлана Анатольевна трудилась режиссером на проекте, и, благодаря ее требовательности, все процессы шли четко и без сбоев.

Вдова и сын Александра Маслякова на прощании с телеведущим, 2024 г Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сын Масляковых отучился в МГИМО, получил красный диплом, потом защитил кандидатскую, стал кандидатом экономических наук. С третьего курса МГИМО Масляков-младший работал под руководством папы, стал ведущим телевизионных программ «Планета КВН» и «Вне игры». Вскоре родители и он сам убедились, что у сына на «отлично» получается управлять процессами в КВН вне сцены. Александр и Светлана Масляковы-старшие в 2024-м году передали единственному сыну свои акции «АМиК» (телевизионное творческое объединение Александр Масляков и компания). Бренд КВН Александр Васильевич Масляков много лет назад зарегистрировал на себя как «объект интеллектуальной собственности». Александр Масляков-младший продолжил дело родителей — возглавил планету КВН.

Когда Александр Масляков-старший болел, проходил лечение, не мог отвечать на звонки знакомых и коллег, тогда трубку снимала Светлана Анатольевна — ссылалась на недомогание мужа (простуду, насморк и т.п.). Супруга охраняла покой мужа. После его смерти Светлана Анатольевна была окружена заботой сына, невестки и внучки. Единственная внучка Таисия, студентка МГИМО была главной отрадой Масляковых-старших.

ГДЕ БУДЕТ ПОХОРОНЕНА СВЕТЛАНА МАСЛЯКОВА

По предварительным данным режиссера КВН, Светлану Маслякову похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы, рядом с мужем Александром Масляковым.

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