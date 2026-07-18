Короткие мудрости недели: «В любви к пятнице мы все Робинзоны»

Авторы Содружества «СОКРАТ» представляют свои байки, шутки, каламбуры Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авторы Содружества «СОКРАТ» представляют свои байки, шутки, каламбуры.

По статистике на одного злого гения приходится около 100 000 добрых бездарностей.

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У меня не настолько хорошее зрение, чтобы рассматривать предложения с маленькой зарплатой.

Вадим Зверев

Нередко розовая мечта секретарши совпадает с голубой мечтой начальника.

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В любви к пятнице мы все Робинзоны.

Владимир Малёшин

– А как ты избавился от кома в горле?

– Запил!

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– Возьмись за ум!

– Тут и взяться-то не за что!

Станислав Овечкин

У мужчин бывает вторая молодость, а у женщин и двадцать вторая.

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Чересчур требовательная любовь, как слишком высокий налог, вынуждает уходить в офшоры.

Александр Петрович-Сыров

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ прошли мимо меня. А вот Валя, Нина и Люся – заглядывали.

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Голый мужчина на балконе удивил вернувшегося из командировки мужа меньше, чем одетый в холодильнике.

Сергей Сидоров

Кормящая мать и пьющий отец могут вырастить повара-алкоголика.

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Если у вашей жены в глазах включился калькулятор, то кошелек уже не сберечь.

Афанасий Смыслов

С течением времени понимаешь, что к зеркалу следует подходить в исключительных случаях.

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Закат коммунизма: поколение, которому предстояло при нём жить, вышло на пенсию.

Наталья Хозяинова