Короткие мудрости недели: «В любви к пятнице мы все Робинзоны»

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Авторы Содружества «СОКРАТ» представляют свои байки, шутки, каламбуры.
По статистике на одного злого гения приходится около 100 000 добрых бездарностей.
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У меня не настолько хорошее зрение, чтобы рассматривать предложения с маленькой зарплатой.
Вадим Зверев
Нередко розовая мечта секретарши совпадает с голубой мечтой начальника.
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В любви к пятнице мы все Робинзоны.
Владимир Малёшин
– А как ты избавился от кома в горле?
– Запил!
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– Возьмись за ум!
– Тут и взяться-то не за что!
Станислав Овечкин
У мужчин бывает вторая молодость, а у женщин и двадцать вторая.
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Чересчур требовательная любовь, как слишком высокий налог, вынуждает уходить в офшоры.
Александр Петрович-Сыров
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ прошли мимо меня. А вот Валя, Нина и Люся – заглядывали.
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Голый мужчина на балконе удивил вернувшегося из командировки мужа меньше, чем одетый в холодильнике.
Сергей Сидоров
Кормящая мать и пьющий отец могут вырастить повара-алкоголика.
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Если у вашей жены в глазах включился калькулятор, то кошелек уже не сберечь.
Афанасий Смыслов
С течением времени понимаешь, что к зеркалу следует подходить в исключительных случаях.
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Закат коммунизма: поколение, которому предстояло при нём жить, вышло на пенсию.
Наталья Хозяинова