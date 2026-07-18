Ида Галич сразила публику еще до того, как начала отвечать на вопросы. Фото: стоп-кадр видео

Знаменитая российская блогерша и телеведущая Ида Галич в очередной раз удивила поклонников. Она появилась на публике в необычном светлом парике. Все произошло на VK.Fest, где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, VK Fest в Москве проходит в субботу, 18 июля. И там традиционно была организована отдельная зона, где каждый артист общается с прессой. Одной из первых к журналистам вышла именно Галич.

Ида Галич появилась на VK Fest в белом парике

Однако звезда сразила публику еще до того, как начала отвечать на вопросы. Все из-за нового имиджа – на голове Галич красовался светлый и несколько странный парик. Вечно яркая брюнетка внезапно решила стать блондинкой, да еще и с челкой.

Впрочем, вопросы появились и у самих журналистов. Тогда в беседе с корреспондентом KP.RU Ида Галич пояснила что… На нее просто что-то нашло.

«Это такое веяние», - сказала телеведущая.

Впрочем, публику артистка удивляла не только внешним видом, но и высказываниями. Так, во время общения с прессой она неожиданно призвала россиян «поднапрячься». А заодно подчеркнула, мол, как раньше уже не будет. Теперь только работать, работать и еще раз работать.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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