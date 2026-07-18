Знаменитый певец и настоящий Ален Делон российской эстрады Прохор Шаляпин признался, что не рассчитывает дожить до старости. Фото: Кадр видео.

Знаменитый певец и настоящий Ален Делон российской эстрады Прохор Шаляпин признался, что не рассчитывает дожить до старости. Тем не менее, хочет успеть заработать на «пару квартирок». Слова артиста прозвучали в беседе с корреспондентом KP.RU.

На тему старости шоумен высказался во время VK Fest на ВДНХ. Там он подчеркнул, что понимает сложность демографической ситуации в стране. Причем, по его словам, ситуация может приобрести катастрофический оборот, и пенсию поколению артиста платить будет некому.

Прохор Шаляпин рассказал о пенсии и признался, что не рассчитывает дотянуть до старости

«Тут вопрос как бы к нам уже. Я рассчитываю на свои силы, ребят. Я, конечно, понимаю, что надо что-то заработать, какие-то несколько квартирочек маленьких, чтобы были на еду деньги. А вообще до какой-то старости глубокой я, наверное, не дотяну», - сказал Шаляпин.

Он также добавил, что часто проходит чек-апы организма. И результаты вполне хорошие. Хотя артист и признает, что ему нужно больше двигаться.

В той же беседе Прохор Шаляпин раскрыл детали личной жизни. Он признался, что уже нашел новую возлюбленную. Правда, та находится в больнице. Поэтому теперь артист надеется, что его пассия «не окочурится раньше времени».

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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