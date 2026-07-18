Знаменитая российская блогерша Оксана Самойлова в очередной раз поразила фанатов дерзким нарядом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская блогерша Оксана Самойлова в очередной раз поразила фанатов дерзким нарядом. Она вышла к публике в черном платье и с перепачканной воском грудью. Все произошло на фестивале VK Fest, где побывал корреспондент KP.RU

Как известно, еще недавно на всю Россию гремела история с разводом Оксаны Самойловой и Джигана. Но блогерша, видимо, уже оправилась от разрыва. Поэтому появилась на VK Fest в эффектном и дерзком образе.

Оксана Самойлова появилась в наряде, перепачканном черным воском

Так, артистка вышла к публике в черном платье, а ее грудь была перепачкана воском. Причем так плотно, что формы становились особенно отчетливыми. Объяснять, с чем связан такой наряд, звезда не стала.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, не смутили ее и другие детали. В частности, ее собственные дети, которые пришли вместе с ней на мероприятие. Те весело шли рядом с мамой, совершенно не обращая внимания на ее наряд.

Но, если Самойлова – женщина свободная и может делать что угодно, то у певца Прохора Шаляпина ситуация другая. Тот уже скован узами любви, ибо нашел новую возлюбленную. Теперь артист признается, что нужно только дождаться пассию из больницы.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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