Знаменитая российская актриса Екатерина Волкова призналась, что готова жертвовать здоровьем ради съемок. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская актриса Екатерина Волкова вышла в свет впервые после госпитализации из-за острого синусита и гриппа. Звезда призналась, что готова жертвовать здоровьем ради съемок. Все из-за нежелания расстраивать зрителей. С соответствующим заявлением артистка выступила в беседе с корреспондентом KP.RU на VK Fest.

Как известно, артистка появилась на мероприятии впервые после госпитализации с синуситом. А в одной из поездок она заболела гриппом. Тем не менее, по ее словам, чувствует она себя уже куда лучше. Хотя сама артистка не исключает, что все из-за ее стремления работать.

Екатерина Волкова жертвовала здоровьем ради зрителя

«Я все равно из больницы сбегала и играла три спектакля в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и в Тюмени. Потом мне сказали: "Вы что, сумасшедшая? Нельзя после гайморита и прокола летать". Ну вот мы, конечно, артисты, такие, немножко сумасшедшие. Потому что не хочется обмануть зрителя, который уже приобрел билеты и ждал нас на Урале», - сказала Волкова.

Екатерина Волкова Фото: Кадр видео.

Однако она подчеркнула, что стремление порадовать зрителей кончилось несколько печально. Ибо потом болезнь снова обострилась.

Тем временем личными проблемами поделился и певец Прохор Шаляпин. Он признался, что сейчас его возлюбленная находится в больнице. Поэтому теперь он надеется на ее скорейшее выздоровление. При этом каких-либо деталей артист раскрывать не стал. Даже не уточнил, кто именно покорил его сердце и сколько ей лет.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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