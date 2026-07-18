Ольга Серябкина и Ида Галич сделали одинаковые прически на VK Fest Фото: Кадр видео.

Знаменитая российская певица Ольга Серябкина и блогерша Ида Галич продолжают удивлять поклонников. Теперь они появились на публике практически в одинаковых образах. Все произошло на фестивале VK Fest, где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, Ида Галич удивила публику необычной сменой образа. Она появилась перед прессой в светлом парике с челкой, который радикально менял весь имидж. Сама блогерша не стала объяснять, для чего эти изменения, но подчеркнула, мол, это «веяние».

Ольга Серябкина призналась, что хочет стать блондинкой

Но куда больше внимания привлекла именно Ольга Серябкина. Та тоже примерила на себя светлый парик с челкой. И даже заявила, что всегда хотела быть блондинкой. Почему до сих пор не перекрасилась – объяснять не стала. Как и комментировать свое сходство с Идой Галич.

Все стабильно только у Прохора Шаляпина. Тот уже успел признаться, что покорил очередное женское сердце. Правда, пока пассия находится в больнице. Почему – не уточнил. Однако выразил надежду, что новая любовь «не окочурится» раньше времени.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину