Певица Глюкоза пришла на VK Fest в образе инопланетянки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица Глюкоза в очередной раз поразила поклонников странным образом. Она появилась на публике в «инопланетном» наряде, дополненным странным ободом. Все произошло на VK Fest, где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, на фестивалях и премиях звезды часто пытаются удивить публику нарядами. Однако Глюкоза, судя по всему, превзошла даже самых смелых коллег по цеху. И все потому, что захотела быть похожей на инопланетянина.

Так, артистка вышла к публике в коротких белых шортах и узком топе. Все это дополнялось длинными, мешковатыми сапогами аналогичного цвета. Однако главный элемент был на шее – вокруг нее красовался огромный обод, то ли от люстры, то ли от унитаза.

Певица Глюкоза Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Остается только гадать, как на звезду отреагировали поклонники. В частности, оценили ли они очередной смелый эксперимент.

Тем временем публику также удивили певица Ольга Серябкина и Ида Галич. Однако те обошлись без подобных перфомансов. Артистки просто заявились на VK Fest практически в одинаковых видах. В частности, на каждой из них красовался светлый парик.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину