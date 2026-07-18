«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 19 июля:

- Минобороны РФ сообщило о новых ударах по портам и судам Украины;

- За ночь российская ПВО перехватила 379 украинских беспилотников;

- Глава Генштаба Герасимов заявил о продвижении от Красного Лимана до подступов к Краматорску;

- ВСУ прячут бензовозы на территориях школ;

- На Украине разгорается политический кризис вокруг Сырского и Федорова;

- Венгрия блокирует переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС;

- НАТО вряд ли превратит обещанные 140 млрд евро в реальные поставки Киеву.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 19 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации в зоне СВО и свежие данные из доклада Генштаба ВС РФ.

Порты Украины снова попали под удар

Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов в интересах ВСУ. Ночью высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ.

В порту Черноморск поражен контейнеровоз, который, по данным Минобороны, разгружал боеприпасы, в районе острова Змеиный - сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ. В районе Рыбаковки Николаевской области, как заявило МО РФ, поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

Герасимов проверил группировку «Запад»

В выступлении Герасимов заявил, что российские войска продолжают освобождение Донбасса и Новороссии. Фото: ТАСС.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и частями группировки войск «Запад». Он заслушал доклады командующего группировкой, командующих объединениями и командиров соединений, а затем поставил задачи на дальнейшие действия. В выступлении Герасимов заявил, что российские войска продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, а наступление Объединенной группировки ведется на всех направлениях.

Главной задачей «Запада» он назвал действия вместе с «Южной» и «Центром» по освобождению территории ДНР. Фронт после Константиновки не остановился, а начал собираться в новую большую конфигурацию.

Красный Лиман близок к развязке

По словам Герасимова, подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, который имеет ключевое значение для дальнейших действий на этом направлении. Организованная оборона противника в городе, по заявлению начальника Генштаба, сломлена, сейчас идет уничтожение отдельных очагов сопротивления.

После Константиновки - Алексеево-Дружковка и Краматорск

Генштаб дал новую картину после Константиновки. По словам Герасимова, войска «Южной» группировки, освободив Константиновку, развивают наступление в направлении Дружковки, а передовые подразделения уже вошли в Алексеево-Дружковку и ведут там бои.

Соединения 3-й армии, наступая на Славянск и Краматорск, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения, по данным Генштаба, находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.

Добропольское направление снова в сводке

Герасимов также отметил упорные бои в полосе ответственности группировки войск «Центр». На добропольском направлении, по его словам, соединения и части развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Под российский контроль, как заявил Генштаб, перешел населенный пункт Ленина - Мирное, также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 19 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

ВСУ начали прятать бензовозы на территориях школ

Украинские военные начали использовать территории школ в Харькове для размещения бензовозов, сообщили российские силовые структуры. По данным источника, похожая практика применяется не только в Харькове, но и в Сумской и Черниговской областях. Если бензовозы приходится уводить под прикрытие образовательных учреждений, значит, обычная топливная логистика работает уже не по штатной схеме, а в режиме маскировки и постоянного риска. Топливо становится таким же чувствительным ресурсом, как боеприпасы, связь и беспилотники: без него встают ротация, эвакуация, генераторы и ремонтные бригады.

В Киеве снова спорят о Сырском

На Украине разворачивается политический кризис вокруг связки Федоров - Сырский. Фото: REUTERS.

На Украине разворачивается политический кризис вокруг связки Федоров - Сырский. Депутат Ярослав Железняк заявил о желании ряда нардепов направить Зеленскому запрос об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Для такого запроса, по словам Железняка, нужны подписи минимум 226 депутатов.

Протестующие сторонники уволенного министра обороны Михаила Федорова третий день подряд требуют отставки Сырского. На улицах звучит не только поддержка бывшего министра, но и запрос на смену военного управления.

Зеленский может пожертвовать главкомом

В западной прессе отставка Федорова подается как серьезная политическая ошибка Зеленского и симптом более глубоких проблем украинской власти. На фоне общественной реакции Зеленский даже рассматривает возможность замены Сырского, поскольку конфликт главкома с Федоровым стал одной из причин кризиса.

Жена Федорова ударила по культу его сторонников

В свежей политической волне вокруг Федорова появилась личная деталь. Жены бывшего министра Анастасии Карпенко написала: «Мне страшно. Но не за мужа» - и объяснила, что ее пугает не судьба Федорова, а «психоз» вокруг него, превращение политика в икону, использование семейных видео и угрозы в адрес семьи.

Кризис начинался как спор о реформе оборонного ведомства и конфликте с Сырским, но быстро превратился в фанатскую мобилизацию вокруг одного человека. Даже его семья теперь пытается остановить волну, которую политика уже вынесла на улицу.

Украинских мужчин начали возвращать из ЕС

Российские силовые структуры сообщили, что принудительное возвращение украинских мужчин из Евросоюза, подлежащих мобилизации, началось еще в конце 2025 года. Об этом рассказали пленные военнослужащие 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В некоторых подразделениях есть целые взводы, укомплектованные мужчинами, выдворенными из Европы.

Западная пресса сообщает, что ЕС продлил временную защиту для украинцев, но новые правила исключают из нее мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, если они не подтвердят выполнение воинских обязанностей или законность выезда.

Венгрия снова поставила Украине шлагбаум в ЕС

Венгрия заблокировала продвижение переговоров по вступлению Украины в ЕС сразу по двум кластерам - «внутренний рынок» и «конкурентоспособность и инклюзивный рост». На заседании рабочей группы COELA Будапешт поддержал продвижение кластера для Молдовы, но не для Украины, вопрос перенесли на 22 июля - последнее заседание перед летней паузой.

140 млрд евро для Киева могут оказаться бумажной горой

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung усомнилась, что страны НАТО реально выполнят обещание предоставить Украине не менее 140 млрд евро военной помощи в 2026–2027 годах. На саммите в Анкаре союзники заявили о 70 млрд евро в 2026 году и намерении сохранить сопоставимый уровень поддержки в 2027-м, но NZZ указывает: между политической декларацией и реальными деньгами остается большой зазор.

Главная проблема - не красивая цифра в итоговом документе, а то, кто именно и в какие сроки ее оплатит. По оценке, за первые четыре месяца 2026 года европейские страны предоставили Украине примерно 10 млрд евро военной помощи, при нынешнем темпе это около 30 млрд евро за год, тогда как заявленные обязательства требуют большего усилия.

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