Сергей Шолохов умер в 67 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге умер Сергей Шолохов. Ведущий программы "Пятое колесо" не смог оправиться после похорон жены Татьяны Москвиной. Последние четыре года автор провокации "Ленин-гриб" тяжело угасал.

Умер Сергей Шолохов: о его смерти сообщил пасынок

Трагическую новость о смерти Сергея Шолохова сообщил его пасынок Всеволод Москвин. "С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно", - написал в блоге лидер группы "Глом!". О причины смерти он умолчал.

Шолохов вырастил с Татьяной Москвиной двоих сыновей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В свою очередь, российская телеведущая Вероника Стрижак отметила, что Сергей Леонидович утратил вкус к жизни после кончины супруги. "Умер Сережа Шолохов. Очень жаль. После ухода жены, Тани Москвиной, он сдавал на глазах", - написала в блоге 64-летняя Стрижак.

Личная жизнь Сергея Шолохова: тяжело переживал смерть жены-драматурга

Близкие Сергея Шолохова говорили, что его сильно подкосила смерть жены Татьяны Москвиной в 2022 году. По словам знакомых, телеведущий в последнее время заметно сдал. Он выглядел изможденным, превратился в глубокого старика и часто болел.

Шолохов до последнего оставался рядом с 63-летней супругой и тяжело переживал свою утрату. "В больнице святого Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина", - сокрушался он.

После смерти жены Сергей сильно сдал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Писательница и телеведущий были женаты с 1988 года. Супруги воспитали сыновей Всеволода и Николая. Старший был Шолохову пасынком, нашел себя в музыке. Младший связал судьбу с литературой.

Телевизионная карьера Сергея Шолохова

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде в семье биолога и палеонтолога Леонида Гликмана и архитектора Галины Шолоховой. Учился в ленинградском интернате с углубленным изучением английского языка и хинди, затем на филологическом факультете Ленинградского университета. Окончил аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, став кандидатом искусствоведения. Он пришел на Ленинградское телевидение в 1987 году. Он занял должность редактора отдела кино. Широкую известность к нему пришла в конце 1980-х, когда он стал одним из авторов и ведущих популярной программы "Пятое колесо". Является автором программы о кино "Тихий дом".

Ведущий внес огромный вклад в развитие российского телевидения. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Что известно о провокации "Ленин-гриб", ставшей мемом

17 мая 1991 года по Ленинградскому телевидению в рамках передачи "Пятое колесо" была показана программа "Тихий дом", которую зрители назвали "Ленин-гриб". Сергей Шолохов подготовил ее вместе с музыкантом Сергеем Курехиным. Построенная как псевдодокументальное расследование передача стала одним из самых известных телевизионных мемов постсоветского пространства. Сюжет строится в виде интервью, которое Шолохов брал у Курехина, представляя собой с одной стороны попытку высмеять "сакральный образ" Ленина, а с другой - сатиру на псевдонаучные телепередачи и репортажи.

В эфире Курехин и Шолохов, ссылаясь на исторические документы, а также другие "доказательства", например, сравнивали мицелий гриба и контур броневика, с которого выступал Ленин, сделали сенсационный вывод. Они утверждали, что Ленин путем чрезмерного потребления грибов, сам стал грибом.

Передача вызвала огромный общественный резонанс. Множество телезрителей восприняли сказанное всерьез. Реакция телезрителей показала высокий уровень доверия к информации из телевизора и возможность манипуляции общественным сознанием. "Именно с этого момента я поняла, что в стране наступает свобода", - скажет потом Алла Пугачева.

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