Евгений Миронов подружился с Дерсу Узала

Владимир Клавдиевич Арсеньев был одним из самых известных исследователей Дальнего Востока. Фото: кадр из фильма

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930) был одним из самых известных исследователей Дальнего Востока. А еще - автором знаменитых книг «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала»; в последней речь шла о проводнике из нанайского племени, который помогал Арсеньеву выживать в диких местах. Эта история когда-то давно заворожила молодого Акиру Куросаву, он мечтал снять по книге фильм - и в итоге снял его в Советском Союзе в 1975-м, уже будучи одним из самых знаменитых режиссеров в мире. Это оказался единственный фильм Куросавы, удостоенный премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В сериале речь идет об опаснейших экспедициях и важнейших географических открытиях. Фото: кадр из фильма

А этой осенью телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр Okko выпускают сериал «Арсеньев». Исследователя там играет один из лучших российских актеров Евгений Миронов (он еще принял активное участие в создании сценария). Арсеньева покажут как «человека долга, дисциплины и огромной личной ответственности, служившего стране в один из самых тревожных и переломных периодов её истории».

Арсеньева покажут как человека долга, дисциплины и огромной личной ответственности. Фото: кадр из фильма

Действие сериала охватывает 26 лет, речь идет об опаснейших экспедициях и важнейших географических открытиях: Арсеньев доказал, что Приморский край - «не задворки империи, а её важная и крепкая опора, за которой будущее». Работа над сценарием началась еще в 2021 году, а съемки стартовали 26 октября 2023 года на мысе Тобизина, самом южном мысе острова Русский во Владивостоке (проект поддерживало правительство Приморского края). Закончился съемочный период в самом конце 2024-го, и уже не на натуре, а в кинопарке «Москино». Там специально для «Арсеньева» была построена колоссальная декорация «Дальневосточный город» с историческими объектами Владивостока начала XX века: морским рыбным портом, знаменитым китайским кварталом Миллионка, пожарной каланчой, домом губернатора, казармами и складами…

В сериале задействованы более 100 актеров. Фото: Екатерина КОТОВА

Сообщается, что в сериале задействованы более 100 актеров, в том числе Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов, Алиса Фрейндлих, Авангард Леонтьев. Для них было подготовлено более 200 исторических костюмов. Режиссером стал Дмитрий Киселев, известный по фильмам «Мира» и «Время первых».

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