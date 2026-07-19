У Земли появится «второе Солнце»: американцы запустят на орбиту зеркала для освещения планеты

Проект подвергался критике с самого начала. Фото: Reflect Orbital

Возможно, уже этим летом ночь превратится в день: американцы собираются запустить в космос зеркало, которое осветит ночную сторону нашей планеты и с Земли будет выглядеть как «второе Солнце». Проект уже одобрила Федеральная комиссия по связи США, так что препятствий нет. Радоваться или бояться? KP.RU разбирается в спорном проекте.

ЗАЖЖЕМ ВТОРОЕ СОЛНЦЕ

Компания Reflect Orbital из Хоторна, штат Калифорния, США носится с этой идеей уже не первый год. Стартаперы называют себя «Компания солнечного света» и толкуют о своей великой миссии.

Идея проста. Ночью на Земле темно, и с этим, казалось бы, трудно что-то поделать. «Ну почему же», заявляет руководитель и собственник компании Бен Новак. Можно ведь вывести на орбиту зеркало, да не одно. С Земли будет казаться, будто на ночном небе засветилось настоящее Солнце. Станет светло. Победа над ночью!

А экономия какая. По самым скромным прикидкам, ночное освещение съедает 15% мирового производства электроэнергии. Только на освещение городов и дорог весь мир тратит 300 миллиардов долларов в год.

Проект подвергался критике (об этом ниже) с самого начала. И решение Федеральной комиссии по связи стало полной неожиданностью. Почему-то все считали, что чиновники откажут.

- Мы благодарны комиссии, - говорит Бен Новак. - Это прекрасная возможность доказать эффективность нашей идеи.

УЖЕ ВОТ-ВОТ. ГОТОВЬТЕСЬ

В компании говорят, что запустят первое зеркало «до конца этого лета». Речь идет о «рефлекторе» диаметром почти 20 метров, которое запульнут на высоту 600-650 километров. Орбита хороша тем, что для земного наблюдателя яркое пятно будет восходить и заходить, как Солнце, только в противофазе. Максимальная естественность. Одно зеркало создаст на Земле световое пятно размером около 5 километров. А вне этого пятна увидим очень яркую звезду.

Ясно, что стеклянное, традиционное зеркало запускать нельзя, тяжелое. Компания сделает его из майлара, тончайшего материала, покрытого алюминием. Вес - всего лишь 16 килограммов. Полетит все это богатство в сложенном виде, а на орбите раскроется.

Но лиха беда начало. Если все пройдет гладко, компания намерена запустить 36 зеркал в следующем году, 5 тысяч к 2030 году и 50 тысяч (да!) к 2035 году. Что многократно превосходит группировку старлинков Илона Маска (на сегодня – около 10 тысяч). Даже из-за нынешнего количества старлинков в космосе уже не протолкнуться. Но все самое жесткое только начинается.

ВО ИМЯ ДОБРА

Компания постоянно напоминает, что цели самые благие. Представим: идет спасательная операция. Например, после наводнения или землетрясения. Направляем зеркала туда – светло, как днем. Подобные гуманитарные миссии Reflect Orbital обеспечит бесплатно.

Другая ситуация: круглосуточное открытое производство. Например, добыча полезных ископаемых в карьере. Осветим – и не надо будет тратиться на электричество. К тому же качество солнечного света выше, чем у лампы. Такие просьбы Reflect Orbital исполнит за деньги. И якобы 250 тысяч будущих заказчиков уже оставили заявки.

И вроде бы сплошные плюсы, а против только астрономы (им зеркала затмят звездный свет), но не все так просто.

НИ ПРИКОРНУТЬ, НИ ВЫСПАТЬСЯ

Человек запрограммирован природой на ночную темноту. За суточные ритмы отвечает гормон мелатонин: он вырабатывается только во мраке, и именно он дает команду «спать». А без сна человек проживет даже меньше, чем без воды. Уже после бессонных суток организм испытывает нечто вроде опьянения. Через двое мозг отключается на доли секунды (микросон). Через трое приходит череда галлюцинаций. Считается, что через 5 суток наступают необратимые изменения, и те, кто не спал дольше (якобы некоторые - неделю, а то и 11 дней) уже не смогли восстановиться.

Помимо регулировки сна, мелатонин подавляет развитие опухолей, регулирует иммунитет и вес и контролирует метаболизм. Иными словами, без него станешь больным и полным, а то и вообще отдашь концы.

В компании говорят: да вы шторы-то закройте. Полярный день как-то переносите. Но у человека хоть шторы есть, а у деревьев и животных нет. Ритм дня и ночи регулирует такие явления, как листопад и циклы размножения. Природа просто сойдет с ума.

А КТО ИМ ЗАПРЕТИТ

Наверное, осветить точечно круглосуточную стройку в самом деле не помешает. Вот только 50 тысяч зеркал как бы намекают, что светить будут всем подряд, иначе зачем столько? Скажем, на всю Москву, включая Новую, потребуется всего 150 зеркал. В Сети ходят теории заговора: в будущем, дескать, Reflect Orbital будет брать деньги не за предоставление услуги, а за ее отключение. Весь мир поставят на счетчик.

К сожалению, ни ООН, ни какое-либо правительство не может помешать компании запускать на орбиту зеркала, комментировал KP.RU в свое время академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. Вот только запустят ли? Главная сложность – развернуть зеркало. Пока эксперименты (а такие уже на орбите были) проваливались. Впрочем, ждать недолго.

Пожалуй, самое веское возражение против проекта такое: чем городить огород на орбите, разобрались бы с тем ночным освещением, что есть. По оценкам, до 50 миллиардов долларов в год тратится попусту (это примерно 20% всего ночного освещения). Фонари светят там, где никого нет. Оборудовать бы их умными датчиками присутствия людей и машин для начала.

Но Федеральная комиссия по связи приняла то решение, которое приняла. Теперь взоры устремляются на Reflect Orbital: запустят ли? Пока они сами не верили, что чиновники дрогнут, они заявляли, что у них куча заказов, а технология на мази. Все, препятствий нет. И, если до конца лета ничего не взлетит, значит, их обещания, а наши страхи – попусту.

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