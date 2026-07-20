Российский робот впервые выйдет в открытый космос: у Теледроида нет ног, зато есть защита от радиации и экстремальных температур

Робот улетел с Байконура 14 июля вместе с тремя космонавтами-людьми. Фото: Андрей Шелепин, Павел Швец

В космос отправился второй российский антропоморфный (в виде человека) робот по имени Теледроид. Он улетел с Байконура 14 июля вместе с тремя космонавтами-людьми.

И ему – впервые в истории – предстоит выход в открытый космосе. В будущем такие «железяки» заменят живого космонавта на самых опасных участках.

С ЗАМАХОМ НА МАРС

Ровно 10 лет назад, в 2016-м, генеральный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов сообщил: будем строить антропоморфных космических роботов. С тех пор компания уже испытала в космосе Федора (тот, напомним, летал на МКС в 2019-м), а теперь ему на смену пришел Теледроид. И если Федор пределов МКС не покидал, Теледроид отправится наружу.

Зачем он там нужен? Во-первых, это далекий замах на Луну, а может, даже на Марс. Неизвестно, как пойдет эксплуатация обитаемой лунной станции, и когда человек ступит на поверхность Марса. А может, ну его, человека? Пошлем на Марс робота с руками и ногами. Он не боится радиации, пить-есть не просит и по Земле не тоскует. Но даже если (и когда) человек все-таки полетит на Марс и прочно освоит Луну, роботы все равно нужны. Не вместо человека, а вместе с ним.

При создании Теледроида разработчик учел замечания космонавтов, работавших с Федором. Фото: Андрей Шелепин, Павел Швец

Во-вторых (это если не засматриваться слишком далеко), роботы требуются в открытом космосе уже сейчас. Подготовить человека к свободному парению около МКС – это годы на Земле, и не менее шести часов непосредственно перед выходом на самой космической станции. Трудиться в скафандре трудно, он жесткий. Эффективность работы не ахти: мелкая моторика в перчатках оставляет желать лучшего. Наконец, это просто опасно. Роботу перчатки не нужны, у него ловкие пальцы, сплошные плюсы.

НЕКУДА НОГИ ДЕВАТЬ

При создании Теледроида разработчик учел замечания космонавтов, работавших с Федором. И главным усовершенствованием стало то, что у Теледроида ножек-то нету. Федор ходил, садился на шпагат и водил машину. Все восхищались, но космонавты отметили, что в невесомости шпагат и прочий фитнес как-то не пригодились. Ноги занимали место, болтались, их связывали и всячески прятали. Теледроид тактично именуется «торсом». Но у этого «торса» есть фиксаторы, которыми он зацепится на внешней обшивке МКС.

Еще Федор туго включался, и космонавт Алексей Овчинин даже предлагал «стукнуть его молотком». Теледроид снабжен голосовым управлением. Наконец, Федор в открытом космосе трудиться не мог. А вот у Теледроида есть защита от экстремальных температур и радиации.

Впервые в истории люди останутся внутри станут, а робота отправят наружу. Фото: Андрей Шелепин, Павел Швец

ТЫ ВИДИШЬ ТО, ЧТО И Я?

В феврале космонавты испытали новинку на Земле. Петр Дубров и Анна Кикина (именно с ними Теледроиду предстоит работать на орбите) ходили по Центру подготовки космонавтов в футуристических «прикидах» (по сути это экзоскелеты), с очками дополненной реальности.

А очки зачем? Основной режим работы Теледроида – «копирующий». То есть космонавт надевает «металлические руки» (задающее устройство, на техническом языке), оснащенные датчиками, очки (в которых видит то, что видит робот), и Теледроид в точности повторяет движения человека.

Есть еще два режима: автоматический (робот, полагаясь на свои «мозги» и заданную программу, выполняет задачу) и супервизорный – то есть голосовой. Человек просто говорит, «подай молоток». Робот своими глазами «видит» молоток, и надо же, подает.

ЖЕЛЕЗЯКА, НЕ ДУРИ

Впервые в истории люди останутся внутри, а робота отправят наружу. Космонавт наденет очки и «железные руки», и попробует роботом управлять. Как рассказывал KP.RU командир экипажа Петр Дубров, это – демонстрационная миссия, и рассчитывать, что уже сейчас Теледроид может заменить человека полностью, не приходится. Пока важно понять, что не так, и сообщить разработчикам.

Во время «натурных» испытаний основная нагрузка ляжет именно на космонавта. От того, как ловко он управится с роботом, во многом зависит успех миссии. Это нам кажется, все просто: ты рукой двинул, и робот двинул. На практике – одно неловкое движение, и робот, размахивая руками, начнет дурить. Но будем надеяться, что все пройдет гладко.

Хотя роботизированные манипуляторы в открытом космосе применяются вовсю, гуманоидов не было. С похожим проектом носилось NASA (проект Robanaut). Роботу приделали гипертрофированные ноги, как у кузнечика, чтобы он шагал по обшивке МКС. И его даже запустили. Но на орбите девайс сломался и в открытый космос не вышел.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Чем занят Федор на пенсии

В свое время Почта России выпустила марку: Федор в позе «Мыслителя» Родена сидит у иллюминатора. В принципе так и есть. Робот на пенсии, предается воспоминаниям – а ему есть что вспомнить. Тот экземпляр, который летал (да-да, у Федора есть дублеры!) сейчас живет в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Иногда трясет стариной: космонавты используют его как тренажер. Реплики – на ВДНХ в павильоне «Космос» и на складах у разработчика. По меркам робототехники, Федор – вчерашний день, так что заняться чем-то серьезным у него, наверное, не получится.

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