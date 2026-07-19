Сын легендарного российского рэпера Децла Тони Толмацкий признался, что позаимствовал ботинки у своей девушки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сын легендарного российского рэпера Децла Тони Толмацкий признался, что позаимствовал ботинки у своей девушки. С соответствующим заявлением артист выступил в беседе с корреспондентом KP.RU на VK Fest.

Во время беседы журналист поинтересовался, как артист собирал свой образ. И тот сразу же обозначил, что на нем красуется шапка собственного производства – такие модели, по его словам, делаются специально «для дредастых».

Сын Децла носит вещи своей девушки: Тони Толмацкий выбрал странный наряд

Однако куда больше интереса вызвали другие вещи. Тем более, что одна из них позаимствовала у девушки.

«Пиджак, платок LOGINOV, майка, штаны из шкафа… Ботинки у девчонки Balenciaga своей взял. Сумка она же связала. Но это мне в подарок», - рассказал Тони Толмацкий.

Немногим ранее внимание публики привлекли футболист Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк. Те едва не поссорились прямо во время VK Fest. Все из-за давнего спора о подаренных вещах. Однажды девушка не захотела их брать с собой в поездку, что расстроило спортсмена.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину