«Завтра может не быть»: Катя Лель откровенно рассказала, что проматывает деньги

Российская певица и главный эксперт по НЛО Катя Лель призналась, что регулярно «проматывает» деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица и главный эксперт по НЛО Катя Лель призналась, что регулярно «проматывает» деньги. По ее словам, эмоции и воспоминания для нее гораздо важнее. С таким заявлением артистка выступила в беседе с журналистом с корреспондентом KP.RU на VK Fest.

По словам Лель, она, будучи Девой по знаку зодиака, остается практичным и разумным человеком. Однако именно это делит ее отношение к деньгам на два полюса. С одной стороны, отметила певица, она относится к финансам спокойно, с другой – понимает, что считать каждую копейку скучно.

Катя Лель заявила, что всегда жила одним днем и не жалела денег

«Если у меня деньги есть, я их заработала, - я их по-любому потрачу. Я лучше клево отдохну. Возьму свою семью повезу отдохнуть всех, насладиться общением, чудесным отдыхом, получить здоровье, заряд. Неважно, что завтра денег может не быть. Но мы получили такой колоссальный заряд здоровья. Зачем о чем то жалеть?», - сказала Лель.

Тогда один из журналистов уточнил, живет ли артистка одним днем. И она призналась, что так было всегда.

«Я вообще всегда жила одним днем. Мне папа мой всегда говорил, светлая ему память, когда я была маленькая: "Катенька, вот есть у тебя последнее – отдай человеку. И боженька тебе даст. Потому что никогда нельзя жалеть и прятать деньги. Потому что душа если у тебя хочет помочь человеку – помоги". Я вот всегда вот так вот жила, абсолютно не жалея», - добавила Лель.

В той же беседе артистка рассказала о личном случае. Она призналась, что недавно спасла человека. Тому, по ее словам, очень нужны были деньги. Причем сумму пришлось потратить большую. Тем не менее, теперь певица счастлива, что кого-то спасла.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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