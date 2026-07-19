Катя Лель впервые откровенно рассказала о дочери: девочка хорошо сдала ЕГЭ и идет на бюджет

Российская певица, автор песен и эксперт по НЛО Катя Лель впервые рассказала об успехах дочери. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица, автор песен и эксперт по НЛО Катя Лель впервые рассказала об успехах дочери. Она отметила, что наследница успешно сдала ЕГЭ и теперь намерена поступить на бюджет. Слова артистки прозвучали в беседе с корреспондентом KP.RU на VK Fest.

Артистка призналась, что лето 2026 года получилось для нее продуктивным и плодотворным. В первую очередь, из-за успехов дочери.

Катя Лель готова оплатить обучение дочери, но надеется на бюджетные места

«Мой ребенок окончила школу с медалью. Наконец-то она уже 18-летняя, почти девушка. И поступает в вуз на стоматолога, на мед. Поэтому я просто счастлива, что жизнь быстротечна», - сказала Лель.

Она добавила, что уже в августе станут известны результаты ЕГЭ ее дочери. При этом сама артистка не волнуется.

«Потому что у нее очень хорошие результаты по ЕГЭ. Поэтому по-любому из пяти вузов будут несколько однозначно при таких хороших результатах», - сказала певица.

Артистка также обозначила, что готова и к другому сценарию. Так, при необходимости она оплатит обучение дочери. Несмотря даже на то, что образование, уверена певица, стало действительно дорогим.

«Уже приготовила (деньги на обучение дочери – прим.ред.), конечно», - ответила Лель на вопрос журналиста.

В той же беседе Катя Лель рассказала, как обращается с заработанными деньгами. По ее словам, она часто тратит их на отдых с семьей. Поскольку положительные эмоции для нее куда важнее, чем капитал.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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