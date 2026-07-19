Балерина и настоящая звезда Сети Анастасия Волочкова призналась, что больше не верит российским врачам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Балерина и настоящая звезда Сети Анастасия Волочкова призналась, что больше не верит российским врачам. Все из-за их отказа проводить операцию. Об этом артистка рассказала на VK Fest, где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, недавно Волочкова перенесла тяжелейшую операцию по замене тазобедренного сустава. Однако сама балерина признается, что пройти через подобное ей было нелегко. Причем как физически, так и морально.

Анастасия Волочкова уверена, что вошла в историю как великая русская балерина

«В чужой стране, люди, это было страшно. Две недели в чужой стране. Немецкий язык. Хоть это и VIP-палата, но это клиника. Я первый раз в жизни лежала вообще в больнице», - рассказала Волочкова.

При этом она добавила, что сегодня опирается на мнение исключительно немецких врачей. Поскольку российские специалисты попросту не взялись за такую сложную операцию.

«Российские доктора в самой лучшей клинике – они не взяли на себя ответственность сделать мне операцию на пересадку тазобедренного сустава. Потому что у меня было главным условием, мне оно было необходимо и гарантия мне нужна была, в том, что я выйду на сцену и буду продолжать танцевать на пуантах. А наши сказали мне о том, что после операции, если я сделаю у них, то тут могут быть всякие разные последствия. Бывает люди хромают, бывают ходят с палочками, бывают с ходунками. А мне нужно было на сцену», - поделилась балерина.

Анастасия также призналась, что к моменту операции ее ситуация была более чем печальной. Все могло даже закончиться инвалидным креслом.

«Вы поймите, я поехала делать операцию, когда у меня был коксартроз четвертой степени. То есть, это уже все. А мне визу, кстати, дали в Германию, в последний день. Если бы этого не произошло, мне бы не сделали операцию – это была бы инвалидная коляска. У меня не было хряща вообще, но я с этим танцевала», - сказала Волочкова.

В ходе той же беседы балерина обратилась к хейтерам. Она ответила всем, кто критикует ее танцы в Сети. Волочкова назвала их быдлом и кошелками и подчеркнула, что всем завистникам стоит продемонстрировать собственное мастерство. В частности, выйти на сцену и станцевать в пуантах.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину