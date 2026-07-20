Вопрос дня: А вы заготовки на зиму делаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил АФОНЬКИН, фермер из Подмосковья:

- У нас семья большая. Консервацию на всех делают родители, у меня шестеро детей, у брата трое, двое - у сестры. Скидываемся на сахар и банки, а все сырье с огорода. Обычно на зиму получается банок по 70 огурцов, столько же помидоров. Сейчас вот пошла малина, на варенье соберем килограммов 50. Клубники - под 300 кг. Зимой будет вкусно.

Ирина МЕДВЕДЕВА, актриса:

- Я сама заготовки никогда не делала, но много раз наблюдала, как с ними возится моя мама. Родственники тоже постоянно что-то крутили. Для них процесс всегда был интереснее, чем результат: к весне многое не съедали, но летом опять начинали заниматься консервацией... Мой муж - француз, свекровь готовит конфитюры из вишни, но это тоже скорее хобби.

Александр РОМАНОВ, специалист по безопасности полетов:

- Это хобби у меня появилось, когда еще работал командиром воздушного судна, заказал несколько дубовых бочек под домашние соленья. Огурцы и помидоры в них получаются невероятно вкусные. Но в банки тоже закатываем. Если к кому-нибудь на праздник иду, обязательно беру баночку своей консервации.

Геннадий НЕУДАХИН, кандидат медицинских наук:

- К сожалению, я заготовки не делаю. Но вот самое любимое мое варенье бабушкино до сих пор помню - из груши-дички. Маленькие такие были грушки, размером буквально с кончик большого пальца. Бабушка их резала пополам и варила «долгое» варенье - с пенками.

Екатерина КИРИЧЕНКО, мать 12 детей, Екатеринбург:

- Живем в своем доме и делаем с огорода заготовки, из которых можно быстро приготовить полноценное блюдо. Например, борщевую заправку и рассольник в банках. Замораживаем помидоры и перец - их хорошо добавлять в яичницу. Год назад научились делать свою тушенку в автоклаве. Выходит экономично, полезно и вкусно.

Елена КУДРЯВЦЕВА, читательница «КП», Оренбургская область:

- В прошлом году я поставила личный рекорд - около 400 трехлитровых банок заготовок на зиму! У меня уже накопилось пару томов рецептов. Самым экзотичным считаю варенье из вороняжки - черного паслена.

Надежда ИГИНА, победительница шоу «Битва шефов»:

- Уже много лет делаю вяленые томаты. А в этом году - еще и вяленую клубнику. У нее совершенно роскошный вкус!