Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс по опросам — самый вероятный кандидат в президенты от республиканцев на следующих выборах в 2028-м.

Молодой (41 год), сам себя сделал, интеллектуал, примернейший семьянин (сегодня его супруга Уша родила четвертого ребенка).

Синеглазый, в конце концов.

Но главное — он вроде совсем не «ястреб» и намного спокойней Трампа.

А если допустить, что большая часть его образа — маска, под которой скрывается совсем другой персонаж?

Повод рассуждать об этом дала новая книга Вэнса с невинным названием «Причастие: В поисках моего пути возвращения к вере».

Джей Ди Вэнс с женой Ушей. Фото: EAST NEWS.

ПУТЬ ДЕРЕВЕНЩИНЫ

Джей Ди был малоизвестен до тех пор, пока в 2016-м не опубликовал автобиографию «Элегия Хиллбилли», ставшую бестселлером.

Еще бы — внук алкологика, сын наркоманки, деревенщина, выросшая в Огайо — «ржавом поясе», где крупнейшие сталелитейные предприятия развалились из-за кризиса, сумел пробиться наверх. Отслужил в Ираке, получил диплом юриста в Йеле.

Основная идея той книги: бедняки сами себе устроили ад своей порочностью и ленью. Трудись упорно, держись высокой морали, и будет тебе счастье. Ну, а государство вместо того, что развращать людей пособиями и заниматься популизмом, должно создать условия, при которых каждый сможет заработать сам.

Вот же он, голос настоящей глубинной Америки, подумали граждане. Вэнса стали звать на радио, на ТВ, так он сделался звездой. Через шесть лет избрался сенатором от Огайо. В свой второй срок Дональд Трамп (его Джей Ди поначалу жестко критиковал) возвысил его до вице-президента.

Правда, оказалось, что семья Вэнса не была такой уж нищей, и рос он не такой уж деревенщиной, но это уже было неважно.

«ГРЕХИ ДАВИЛИ НА МЕНЯ»

В ноябре будут выборы в Конгресс, и республиканцы рискуют потерять обе его палаты. Выход новой книги Джей Ди призван сгладить разочарование политикой Трампа. И укрепить дорожку самого Вэнса к возможному президентству.

Он замахнулся ни много ни мало на новую национальную идею.

«По мере того как я продвигался по жизни, выигрывая все призы, которые, как внушало мне общество, были значимы, я начал чувствовать, что потерял нечто важное. Несмотря на материальные блага, мои недостатки — мои собственные грехи — давили на меня, как никогда прежде, — признается Вэнс. — Одно дело быть трудоголиком, если ты строишь ракету на Марс или спасаешь чью-то жизнь на операционном столе. Но большинство из нас, выпускников Йеля, не спасали мир».

Джей Ди в юности, на фото - с бабушкой Бонни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Спастись от потери смысла жизни помог Питер Тиль. Основатель компании «Палантир». Ее работу описала на днях официальный представитель МИД Мария Захарова: «Основное, на чём зарабатывает Palantir, — убийства в ходе вооружённых конфликтов… Palantir — одна из самых больших угроз современному миру. Гигантская военная корпорация, которой управляют открытые фашисты».

Собирая огромные объемы данных, в том числе со спутников, системы «Палантира» обрабатывают их при помощи ИИ и советуют военным, куда нужно бить. Так было с Палестиной, Ираном, «Палантир» — главный для украинцев наводчик на цели в России и в зоне боевых действий.

Вдобавок Тиль — ключевой инвестор компании «Андурил», которая наделяет беспилотники ИИ-мозгами и развивает системы управления боем. Достаточно сказать, что инженеры «Андурила» работают на передовой вместе с ВСУ.

Так вот, в 2011 году Вэнс попал на лекцию Тиля и счел его «самым умным человеком, которого когда-либо встречал».

Миллиардер вещал о том же, что заботило Вэнса: люди бессмысленно крутятся как белки в колесе, не способствуя истинному прогрессу. А компании Силиконовой долины вместо того, чтобы заниматься богоугодными прорывными технологиями, которые улучшат жизнь человечества, погрязли во всяких пустяках типа разработки игр и соцсетей. Ограничения прогресса хочет Антихрист!

НА ТОНУЩЕМ «ТИТАНИКЕ»

Собственно, эта речь и сподвигла Вэнса обратиться к католической религии. Он описывает путешествие с женой во Францию. В прекрасном, но заброшенном бургундском соборе семья увидела символ упадка христианства. И Джей Ди решил: «Если „Титаник“ тонет, я предпочту быть на борту, а не запрыгивать в спасательную шлюпку… Католическое учение затронуло ту часть моего сердца и разума, которая требовала сосредоточиться на действительно важном».

Вот это важное, та самая новая национальная идея: «Один из лучших институтов, объединяющий людей разных национальностей и обычаев — церковь. Одна из задач христианского государственного деятеля — сохранение социальной сплоченности, которая делает возможными благотворительность и щедрость.

Бог создал нас, чтобы мы делали прекрасные и удивительные вещи… На горизонте маячат инновации, которые позволят нам лечить болезни и достигать звезд».

То есть вице-президент США предлагает сплотить нацию религиозными структурами ради удивительных вещей.

Звучит замечательно. Если не понимать, какой тайный смысл вкладывают в это Вэнс и его покровители.

У ТИЛЯ В ДОЛГУ

В своих книгах Джей Ди ничего не говорит о работе на Питера Тиля.

Питер Тиль. Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

На самом деле, послушав лекцию миллиардера и выразив оратору восхищение, Вэнс написал ему на электронную почту и предложил свои услуги. Итог — через несколько лет он стал партнером в инвест-фонде Тиля Mithril Capital с обязанностью искать перспективные компании для вложений.

Но Питера интересовали вовсе не деловые качества Вэнса (в офисе тот почти не появлялся), а его политический потенциал. Нашумевшую «Элегию Хиллбилли» Джей Ди издал, будучи сотрудником Тиля. Именно он сподвиг будущего вице-президента идти в сенаторы, и дал на его кампанию рекордную для выборов такого уровня сумму — $15 млн.

Именно Тиль познакомил Трампа с Вэнсом (лично привез его в резиденцию Мар-а-Лаго), надоумил извиниться перед Дональдом за былую критику — дескать, запутали демоны, никакой Дональд не популист. И всеми силами вместе с единомышленниками, которые жертвовали крупные суммы республиканцам, лоббировал назначение Вэнса вице-президентом.

«Когда мне сказали, что я в коротком списке, я подумал, что это розыгрыш», — пишет Вэнс о своем назначении. Мягко говоря, лукавит.

Долг платежом красен. И Вэнс отплачивает сполна.

МИЛЛИАРДЫ ДЛЯ ТЕХНОФАШИСТОВ

Во второй срок Трампа деньги в компании Тиля полились рекой: «Палантир» и «Андурил» получили госконтрактов на $33 млрд. Задача Вэнса — лоббировать их проекты и убеждать президента, что ИИ сделает Америку снова великой.

Принципиально, чтобы для технологий тотальной слежки и искусственного разума не было никаких ограничений. Именно вице-президент своим решающим голосом в Сенате в прошлом году заблокировал закон о регулировании ИИ-моделей на уровне штатов.

Кумир Вэнса Тиль не признает демократию, уважает насилие, народ считает грешным быдлом, которое нуждается в жестоком контроле — решать за него должны гении вроде основателя «Палантира». Простыми словами это называется «технофашизм». Ну, а чтобы никто не покусился на такую монополию, Питер объявил коллективным Антихристом всех, кто говорит об опасности бесконтрольного развития технологий, за счет которых Америка может удержать мировое господство. Отсюда и весь пафос книги Вэнса об истинных христианских ценностях.

Пишет он и о России. Признавая, что старый миропорядок рухнул из-за потерявших веру в Бога либералов («исключили Господа из своих клятв и союзов и удивлялись, почему так много утрачено»), политик сетует: «Америка не в состоянии в одиночку преодолеть разрыв между военной мощью Украины и РФ» — пора бы уж Европе по полной подключиться. И при этом жалеет, что его страна «не может в одностороннем порядке регулировать любой конфликт по своему выбору».

Впрочем, в последнем интервью — уже после выхода книги — Вэнс заметно взбодрился. Сказал, что наша страна неспособна добиться масштабных успехов на поле боя. «И не исключено, что это может дать нам необходимое пространство для решения проблемы». Вдохновили его, конечно, «оборонительные» удары украинских дронов с американскими технологиями вглубь России.

Если Джей Ди придет к власти, его миролюбие, надо думать, расцветет небывалым цветом.

ЧУДЕСНЫЙ СЛУЧАЙ

В «Причастии» Вэнс попытался и самого себя представить богоизбранным. Рассказал, как после похорон бабушки ехал на военную базу в горах, машину занесло на скользкой дороге и она понеслась в ограждение над пропастью.

«Скорость была слишком высока, и в тот момент я больше всего надеялся выжить, упав с горы. То, что произошло дальше, — самое близкое к сверхъестественному, что со мной когда-либо случалось.

Прямо перед тем, как врезаться в ограждение, машина резко, спокойно остановилась. Ее остановило что-то непостижимое».

Остается надеяться, что машину Тиля и Вэнса что-то тоже остановит.

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