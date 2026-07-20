Поход на стадион меняет химию тела: живые матчи запускают «гормон любви» и лечат от одиночества

Эмоции на трибунах завершившегося накануне чемпионата мира по футболу Фото: REUTERS.

Болельщики, переполнявшие стадионы только что закончившегося чемпионата мира по футболу, сами того не ведая получали не только удовольствие от игры. Они становились здоровее психически, укрепляли социальные связи, а у партнеров, «болеющих» в непосредственной близости друг от друга, усиливались взаимные чувства.

Столь благотворное влияние совместных «спортивных» переживаний обнаружили японские ученые из Университета Цукубы. Их статью опубликовал журнал Translational Psychiatry – одно из многочисленных изданий, входящих Nature.

Эксперименты исследователи проводили до ЧМ-2026 и не на футболе. Они воспользовались тем, что ближе и проще - баскетбольными матчами между университетскими командами, на которые приглашали посмотреть и «поболеть» добровольцев. На каждый ходили примерно по 60 «испытуемых», оснащенных датчиками. Перед матчами и после у всех брали еще и слюну на анализ. Измеряли уровень окситоцина – «гормона радости и привязанности», и кортизола, высокий уровень которого свидетельствует о стрессе и тревоге.

Результат: даже на матчах, которые не идут ни в какое сравнение по эмоциям с первенство мира по футболу у подопытных «болельщиков» заметно повысился прежде низкий уровень окситоцина. Кортизола, наоборот, понизился. А пульс синхронизировался – во время матча сердца зрителей начинали биться почти в унисон.

«Эти факторы связаны с удовольствием, единством, погруженностью в процесс», - записали ученые в отчете, анализируя опросы добровольцев. Кстати, то же самое происходит в организме на свидании - в том случае, если мужчина и женщина понравились друг другу и готовы познакомиться поближе.

Спортивные переживания на стадионе приводят к повышению уровня окситоцина – «гормона радости и привязанности» Фото: REUTERS.

Специального исследования японцы не проводили, но уверяют, что благотворным эффектом обладают и прямые трансляции. Главное, чтобы люди смотрели их не в одиночку. Сближает коллективное – да хотя бы вдвоем.

Увы, не совсем проясненным остался вопрос: способствует ли единению разные командные пристрастия? Но, похоже, как минимум, не мешает – добровольцы, участвовавшие в экспериментах, болели за разные команды, а эффекты продемонстрировали схожие.

КСТАТИ

О, спорт! Ты – любовь!

Еще один вывод из японских исследований: разумно устроить свидание на спортивном матче – удовольствие и синхронизация пульса будут обеспечены. А это, если верить голландским исследованиям, свидетельствует о вспыхивающих взаимных чувствах между мужчинами и женщинами, которые встретились, чтобы ближе познакомиться друг с другом.

Голландцы регистрировали характерные физиологические изменения, которые становились синхронными, когда мужчины и женщины в процессе свидания осознавали, что понравились друг другу.

У японцев аналогичной синхронизации способствовали спортивные состязания. Из чисто математической логики (если x = y, а y=z, то z=x) следует: мужчин и женщины, которые продолжают знакомство на стадионе, наблюдая спортивный матч, имеют хорошие шансы воспылать друг к другу повышенной симпатией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые сравнили многозадачность современных мужчин и женщин: результат удивил

Медики назвали виды спорта, которые существенно увеличивают продолжительность жизни

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Женская многозадачность оказалась мифом