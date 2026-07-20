Злоупотребление гаджетом может приводить к воспалительным заболеваниям Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

ЛОР объяснила, что без вреда для слуха можно использовать беспроводные наушники не более 40 минут в день. Злоупотребление гаджетом может приводить к воспалительным заболеваниям. Однако многие россияне рассказали, что ходят в наушниках часами, слушают в них музыку, фильмы, работают. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 23% опрошенных россиян говорят, что используют наушники по несколько часов в день. А еще 8% отмечают, что и вовсе носят наушники целых день. Россияне отметили, что наушники нужны им для работы, не будешь ведь проводить созвон вслух при других коллегах. Многие используют их в транспорте, чтобы скоротать время в дороге, а потом еще и дома, чтобы не беспокоить музыкой, фильмом, сериалом или звуками онлайн игры остальных домочадцев. Респонденты также рассказали, что любят гулять в наушниках, чтобы их не отвлекал шум улицы, или включают музыку, когда заняты домашними делами.

«Слушаю музыку целыми днями, иногда чуть меньше, но это все равно по много часов в день», - говорит участница опроса.

«Когда гуляю, всегда слушаю музыку. Можно погрузиться в свои мысли или наоборот ни о чем не думать», - улыбается другая.

«Когда на смене, слушаю буквально весь день, часов 12, просто не выключаю наушники», - делится третий.

«Пользуюсь только в транспорте. Да и то, если далеко ехать, больше часа», - рассказывает еще один участник опроса.

Россияне рассказали, сколько времени проводят в наушниках Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом 18% опрошенных россиян говорят, что пользуются наушниками регулярно, но не подолгу, как раз укладываются в рекомендованные врачами лимиты – до 40 минут в день. Респонденты отмечают, что фильм или музыку дома они могут включить и вслух, а вот в транспорте аксессуары как раз выручают.

При этом 49% опрошенных отметили, что вообще не пользуются наушниками. Все что нужно, они включают вслух, будь то дома, на улице, на работе или даже в транспорте. Правда в общественных местах или общественном транспорте многие предпочитают тихие развлечения: чтение, онлайн-игры и др.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи человек.