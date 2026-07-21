Почему резкая смена погоды вызывает слабость и головную боль

Резкая смена погоды вызывает слабость и головную боль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето нынче контрастное по всей России – периоды жары сменяются холодами и ливнями. Потому многие себя чувствуют, как при болтанке в самолете – то и дело кого-то тошнит, головные боли накатывают, давление скачет. В общем, ощущение, как от смены климатических поясов. А ведь из родного региона никуда не уезжал!

«Акклиматизация – это естественная реакция организма на любые резкие изменения внешней среды, будь то перелет в другую страну или внезапная жара/холод в родном городе», - объясняют ученые Пермского политеха.

- Организм может запустить адаптационные механизмы даже дома в момент резкой смены температуры, давления или влажности, - говорит научный консультант Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников. - Когда погода резко меняется, тело пытается сохранить внутренний баланс основных параметров (температура, давление и водно-солевой баланс) с помощью адаптационных реакций. То есть в жару выводится лишняя жидкость, расширяются сосуды и усиливается потоотделение, чтобы охладиться. А при низких температурах сосуды, наоборот, сужаются, чтобы сохранить тепло.

Когда же погода резко меняется, эти механизмы не успевают сработать, и возникает стрессовая реакция, которая может проявиться слабостью, головной болью, перепадами артериального давления и тошнотой.

Лето нынче контрастное по всей России – периоды жары сменяются холодами и ливнями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРВОЙ НАКАТЫВАЕТ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

Но первым реагирует даже не тело, а психика. Меняется поведение, а человек этого сам не осознает: тревогу, раздражительность, рассеянность первыми видят окружающие.

Эти признаки часто путают с обычной усталостью. Но утомленность от повышенной нагрузки проходит после полноценного отдыха, тогда как при акклиматизации это же состояние сохраняется несколько дней независимо от того, сколько человек спал или работал.

ОТСРОЧЕННЫЙ «УДАР»

Но часто головная боль и слабость накатывают не в сам момент смены погоды, а спустя несколько дней. Организм сигналит: защитную функцию выполнил, теперь пора восстановиться и отдохнуть. Приляг-ка, хозяин…

– Особенно тяжело этот период дается людям с хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, дыхательной или нервной системы, - объясняет Сергей Солодников. - У них нередко обостряются сердечные, головные и суставные боли, возникают приступы удушья, учащается пульс и резко повышается давление. Дело в том, что у людей с хроническими заболеваниями ослаблены компенсаторные механизмы, поэтому реакция наступает с задержкой.

Скрытая чувствительность к погодным колебаниям может проявиться и у внешне здоровых людей, поэтому не стоит игнорировать даже легкую слабость.

НЕ ВРЕДИТЕ СЕБЕ САМИ

Климатическую адаптацию также могут ухудшить наши вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, слишком много сублимированной, жирной готовой еды (фаст-фуд, чипсы, копчености, колбасы, сладости и т.д.). Переедание в этот период могут серьезно ослабить организм и помешать его нормальной работе.

Климатическую адаптацию также могут ухудшить наши вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, слишком много сублимированной, жирной готовой еды. Фото: maxbelchenko/Shutterstock/Fotodom

Но самая главная наша ошибка – не жалеть себя:

– Отказ от отдыха и продолжение интенсивных тренировок при смене погоды – в корне не верное поведение, - говорит ученый. - В период адаптации все ресурсы направлены на приспособление к новым условиям, и даже небольшие физические нагрузки могут стать чрезмерными. После тяжелых тренировок организм не восстанавливается, ведь его силы потрачены на климатическую акклиматизацию. А это грозит переутомлением, падением иммунитета и сбоями в работе сердца, сосудов и гормональной системы.

ВАЖНО

Не налегайте на адаптогены

Часто, ощущая слабость, люди начинают пить бодрящие адаптогены, растительные препараты - лимонник, родиолу розовую, женьшень.

- На самом деле, при смене погоды это неверная тактика, - считает Сегей Солодников. – Лимонник может вызвать учащенное сердцебиение, нарушение ритма и подъем давления. Родиола розовая повышает двигательную активность, а при необходимости отдыха это, скорее, мешает, чем помогает. Женьшень влияет на иммунную систему и способен давать серьезные побочные эффекты – рост давления, нарушения сна, головную боль, нервозность, возбуждение. И даже падение сахара в крови и кожную аллергию. Поэтому самостоятельно принимать адаптогены не рекомендуется. Обязательно посоветуйтесь с врачом, особенно, если у вас есть хронические заболевания.

КСТАТИ

А, может, это просто усталость без отпуска?

- Порой бывает тяжело отличить обычную усталость от реакции организма на изменение погоды, - говорит Татьяна Миронова, к.м.н. доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России. – Поэтому при перепадах погоды рекомендую соблюдать простые правила ЗОЖ, которые подойдут и в том, и в другом случае. То есть больше отдыхать, легко и правильно питаться (без обилия жирного, добавить больше фруктов, ягод и овощей), не забывать про умеренную физическую нагрузку, когда спадает жара, но с силовыми упражнениями чрезмерно не усердствовать. Обязателен полноценный сон и желателен отказ от вредных привычек.

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