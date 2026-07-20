Лето у ваших ног: пять актуальных моделей обуви, которые стоит примерить

Лето — время, когда можно менять обувь хоть каждый день. Но вопрос: что носить? Мюли, босоножки, сабо, кеды — выбор настолько велик, что глаза разбегаются. О том, какую обувь носить этим летом, рассказала стилист Мария Шеди.

Стилист Мария Шеди Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Городские вьетнамки: больше не пляжный вариант

Если при слове «вьетнамки» вы всё ещё представляете резиновые шлепанцы, которые мы привыкли брать в отпуск, то сегодня — это одна из самых сильных инвестиций сезона. Главные приметы: натуральная кожа и лаконичный дизайн.

В городе носим модели на плотной платформе или танкетке. Они добавляют рост, а еще достаточно удобны в носке. Отдельного внимания заслуживают вьетнамки на маленьком каблуке, так называемые flip-flop heels. Это изящная «рюмочка», которая мгновенно меняет осанку и добавляет образу женственности.

Вьетнамки Ekonika и Nume

С чем носить: вместо пляжных парео, попробуйте надеть черные кожаные вьетнамки на каблуке со свободными льняными брюками и льняной рубашкой навыпуск. Так обувь сразу переходит из курортной категории в разряд городской классики.

Вьетнамки на плоском ходу отлично сочетаются с мини-юбкой. Низкий ход и открытая стопа визуально вытягивают ногу, а отсутствие каблука делает образ расслабленным и современным, не утяжеляя его.

Кеды в стиле ретро: низкие, без массивной подошвы

Этим летом уличный стиль крупных городов отдает предпочтение не тяжёлым кроссовкам, а их изящной альтернативе — ретро-кедам на тонкой подошве. Лаконичный текстильный верх и ностальгический силуэт создают тот самый эффект, который Vogue определяет как sleek sneakers. Они обманчиво просты. Вроде перед вами классические кеды, но за счет сдержанного дизайна и отсутствия грубой платформы они делают ногу изящной и аккуратно собирают летний образ.

Кеды 12 storeez

С чем носить: они созданы для летящих платьев и струящихся юбок. Именно контраст спортивной обуви и женственного силуэта рождает ту самую небрежную элегантность.

Кроме того, ретро-кеды замечательно смотрятся с брюками из хлопка или льна. Мягкий текстиль обуви перекликается с натуральной фактурой ткани, и весь образ выглядит цельным и естественным.

Кеды Befree

А если вы предпочитаете деним, то выбирайте прямые светлые джинсы и слегка подверните их, чтобы приоткрыть щиколотку.

Или можете сочетать с джинсовой юбкой. Аккуратная форма обуви не спорит с объёмом юбки и не делает ногу грубее, а наоборот, вытягивает силуэт и придаёт ему современную лёгкость.

«Прозрачная» обувь: эффект второй кожи

Самый обсуждаемый и при этом деликатный тренд сезона — прозрачная и полупрозрачная обувь. Это давно уже не только пластиковые босоножки. В 2026 году дизайнеры активно используют сетку (mesh-балетки), мягкий силикон и лаковые текстуры.

Балетки Altabella и Мюли Befree

Такая обувь работает как изящная иллюзия: стопа кажется более хрупкой, а весь наряд — продуманным до мелочей. Модные издания отмечают триумфальное возвращение jelly shoes, так что если в детстве вы любили эти полупрозрачные туфельки, сейчас самое время подарить себе их взрослую, дизайнерскую версию.

С чем носить: прозрачные лодочки или идеально работают с коктейльными платьями и однотонными летними костюмами. Эффект получается изящный: образ выглядит продуманным до мелочей, но при этом остаётся лёгким и естественным.

Полупрозрачные балетки замечательно смотрятся с летящей юбкой. Струящаяся ткань юбки и невесомая фактура обуви работают в унисон — обе вещи создают ощущение воздуха и движения.

Мюли на каблуке можно носить с хлопковыми бермудами и трикотажным топом. Расслабленный крой бермудов и мягкий трикотаж задают комфортный, почти спортивный тон, а прозрачные мюли на каблуке мгновенно вытягивают силуэт и добавляют женственности.

Открытая пятка: новый взгляд на классику

Мюли, слингбэки, лоферы без задника совмещают в себе сочетание строгости и свободы. Такая обувь сохраняет форму и сдержанность закрытого носа, но аккуратно оголяет пятку. Особенно актуальны сейчас лоферы без задника, которые Vogue выделяет среди ключевых трендов сезона.

С чем носить: лоферы без задника отлично сочетаются с бермудами или укороченными брюками. Рекомендуем приоткрывать щиколотку, потому что силуэт сразу становится легче и изящнее.

Лоферы Lime

А если вы предпочитаете юбки и платья, то присмотритесь к слингбэкам на устойчивом каблучке. Закрытый мыс позволяет носить их даже прохладными вечерами, а ремешок сзади надёжно фиксирует стопу, так что передвигаться по городу можно быстро и безопасно.

Слингбэки Lime

Обратите внимание также на анималистичный принт. Этим летом обувь с акцентным рисунком выглядит куда интереснее, чем строгий чёрный или бежевый оттенок. Модели с животным принтом отлично сочетаются с однотонной юбкой — черной, коричневой или белой.

Мюли Ekonika

Плетёная обувь из рафии и кожи

Плетеная обувь — тихий, но заметный тренд лета 2026. Если раньше плетение мы видели только на сумках и шляпах, то теперь эта фактура перешла на балетки, сабо и сандалии. Сегодня актуальны сложные переплетения, напоминающие ручную вязку. Рафия, мягкая кожа, плотный текстиль — любая такая пара притягивает взгляд и добавляет образу фактуры.

Плетёные балетки великолепно смотрятся с вещами изо льна и хлопка. Простой крой брюк или рубашки остаётся базой, а фактурная обувь становится тем самым штрихом, который делает весь образ небанальным.

Балетки Ellasi и Балетки Raden

Сабо на тонкой подошве создают идеальный дуэт с легкими хлопковыми сарафанами. Здесь всё построено на балансе: воздушный, летящий силуэт сарафана требует такой же лёгкой, невесомой опоры снизу.

Мюли на каблуке идеально сочетаются с летящими тканями из хлопка или вискозы. Мягкая, струящаяся ткань создаёт движение и расслабленность, а мюли добавляют чёткость и немного строгости.

Мюли Lime и Мюли Ekonika

Главное правило стилиста: если вы выбрали плетёную обувь, не дополняйте её плетёной сумкой. Двух одинаковых фактур в одном образе многовато. Пусть обувь будет единственным плетёным акцентом.

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