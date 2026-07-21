Вопрос дня: Как вам чемпионат мира по футболу-2026?

Испанские болельщики до утра праздновали победу своей сборной на чемпионате мира. Lorena Sopena/REUTERS

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка:

- На этом чемпионате все смотрелось очень красиво. Американцы спортивные шоу делать умеют, и они подарили миру шоу. Финал был с интригой, болельщики в мире разделились равномерно. Одни хотели, чтобы Аргентина повторила прошлый успех и стала чемпионом мира вторично, а другие болели за Испанию.

Анзор КАВАЗАШВИЛИ, бронзовый призер чемпионата мира по футболу - 1966:

- Финал мундиаля был в мой день рождения. Мне звонили со всего мира. Поздравляли и спрашивали, за кого я болею. А я за красивый футбол, и настроение мне может испортить только подлость. Испанец, забивший победный гол Аргентине, - хороший резервный футболист, но не гений игры. Для меня на этом чемпионате было два лидера - Месси и Мбаппе. Француз, наверное, лучший. А аргентинец просто умер на поле в финале. Второй тайм я не стал смотреть - давление поднялось, так разволновался...

Сергей ТРОФИМОВ (Трофим), заслуженный артист России:

- Чемпионат получился неплохой. Но не очень-то равномерные команды собрали в группы. Кабо-Верде понравилась. Понравилась игра марокканцев. Любого бойца закаляет достойный противник, и поскольку там не было команды России, то достойных противников не оказалось.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, худрук Большого Московского цирка:

- Я весь турнир не отслеживал, но финал посмотрел. Мне очень жалко Месси. Он звезда. Он должен был поставить верную точку. И была вероятность, что он станет дважды чемпионом мира. Но Аргентина по сравнению с Испанией показала себя слабо. Испанцы закономерно стали чемпионами.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, шоумен и пародист:

- Односложной оценки дать не могу. Но прошу зафиксировать жалобу на очень неудобное время трансляций. Вынужден признать высочайшую справедливость произошедшего в финале. Притом что мои симпатии были на стороне Месси, но Испания сыграла лучше, чем играла прежде, а Аргентина выступила на редкость беззубо и выжидательно. 40-летние ребята на этом чемпионате проявили себя великолепно. Но печальна история Криштиану Роналду...

Юрий СЫТНИК, заслуженный пилот России:

- Порадовало общее состояние европейских команд и Аргентины. А больше всего удивило состояние африканских команд и то, как изобретательно они играли. Понравились Египет, Марокко. Великолепные шоу устраивал вратарь Кабо-Верде. Очаровали французы. Приятно удивили швейцарцы и норвежцы. И хорошо, что такой турнир провели не в одном городе и не в одной стране.