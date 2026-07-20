Татьяна Ким ответила на многочисленные вопросы Фото: Личный архив.

Основатель крупнейшего российского маркетплейса Татьяна Ким ответила на многочисленные вопросы о том, когда продавцы смогут получить компенсации за утраченный на складах компании товар. В ночь с пятницы на субботу, 18 июля 2026 года, украинские дроны атаковали распределительные центры компании Wildberries в двух российских регионах. Пожары начались на складах в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

- В самое ближайшее время мы корректно отобразим все товары, которые находились в Электростали, в отчетах на нашем портале продавцов. Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой. Ранее говорила про необходимое время на оценку последствий. Уже поставила задачу команде ускориться, совсем скоро сможем дать вам обновленный статус. Продолжаем работать, - написала в своем телеграм-канале Татьяна Ким вечером 20 июля.

Wildberries компенсирует потери в выплатах работникам из-за эвакуаций

По ее словам, в ближайший четверг, 23 июля, «после завершения оценки состояния логистического комплекса» снова заработает склад в Котовске. Он сможет принимать поставки. А товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. Кроме того, в компании изменили правила поведения на логистических объектах при нештатных ситуациях.

- Безопасность в наших центрах – это приоритет, поэтому при малейшей угрозе мы принимаем все меры, направленные на ее обеспечение. Понимаю, что из-за эвакуаций могут выпадать доходы у исполнителей, поэтому с командой приняли решение пересмотреть размеры вознаграждений занятых, чтобы обеспечить привычный уровень выплат, - пояснила Татьяна Ким.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Wildberries поддержит пострадавших от удара ВСУ

В результате атаки дронов погибли восемь человек. Ранены десятки сотрудников. В компании пообещали, что окажут родственникам и пострадавшим финансовую поддержку.

- Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся. Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии, - сказала основательница Wildberries.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Решение о компенсации продавцам ускорят

По оценкам экспертов, ущерб для компании может составлять миллиарды рублей. Точную цифру сказать сложно. Последствия двух атак еще предстоит оценить. При этом, несмотря на форс-мажор, в компании сразу же сообщили, что помогут партнерам.

- Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки, - еще в субботу сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.

Позднее она добавила, что оценка последствий для определения объема выплат может занять до 30 дней. Но теперь есть вероятность, что конкретика от компании появится раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Киев ударил по складам Wildberries: четыре причины зверского теракта киевского режима

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему крупнейшие банки России начали повышать ставки по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ