Десантники шлифуют навыки защитников неба Рязани

Фото: Минобороны РФ

На одном из полигонов Воздушно-десантных войск в Рязанской области завершается интенсивная подготовка мобильных огневых групп (МОБ), сформированных из отряда «БАРС-Рязань». Эти подразделения предназначены для обеспечения безопасности гражданских объектов и важнейших инфраструктурных объектов региона.

В состав расчетов входят резервисты, добровольно заключившие контракт с Министерством обороны и вступившие в мобилизационный людской резерв. Их основная задача – защита родной земли от возможных атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Мобильные огневые группы «БАРС-Рязань» готовятся к отражению атак ударных дронов

«Программа включает в себя комплекс дисциплин, направленных на повышение эффективности выполнения задач по охране и обороне предприятий Рязанской области. Уделяется особое внимание тактической, медицинской и огневой подготовке. Учения предусматривают применение турельных установок со спаренными пулеметами ПКТ и автоматами АК-47, интегрированных в пикапы на базе автомобилей «УАЗ Патриот», - прокомментировал элементы боевой подготовки начальник штаба – заместитель командира отряда «БАРС-Рязань» Сергей Божанов.

В ходе тренировок личный состав освоил приемы применения штатного вооружения, тактику группового боя, методы оказания первой помощи и эвакуации раненых, а также навыки инженерной подготовки, маскировки огневых позиций, ведения наблюдения и радиообмена.

Обучение МОБ построено с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, и проводится как в дневных, так и в ночных условиях. Процесс начинается с индивидуальной подготовки, после чего резервисты переходят к занятиям по слаживанию в составе боевых групп.

Инструкторами выступают опытные военнослужащие Воздушно-десантных войск, обладающие обширным боевым опытом.

«Контракт можно заключить с 18 лет, но при этом необходимо иметь хорошее здоровье», - отметил командир отделения МОГ Сергей Боярский.

Допуск к самостоятельному выполнению задач дается только после успешного завершения полного курса обучения.

В Минобороны России подчеркивают, что граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в боевых действиях в рамках спецоперации. Их деятельность ограничивается защитой объектов жизнеобеспечения исключительно на территории своего субъекта Российской Федерации.

О том, как формируется подразделения МОБ «БАРС-Москва», можно ознакомиться тут.

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