«Он вернется и сам все расскажет»: Что известно о российском альпинисте Игоре Байере, которого спасают в горах Таджикистана

Студент МГУ Игорь Байер совершал восхождение в составе группы из пяти человек. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В горах Таджикистана продолжается операция по спасению российского альпиниста. Как ранее сообщал сайт KP.RU, 22-летний студент РГСУ Игорь Байер совершал восхождение в составе группы из пяти человек. 18 июля руководитель Сергей Наседкин сообщил, что во время спуска с перевала Турамис-1 (около 4400 метров над уровнем моря) Байер сорвался и получил серьезные повреждения, включая травму головы.

Сейчас россияне находятся на туристической базе «Поляна Москвина» (это базовый лагерь на Памире, расположен на высоте около 4400 метров) и ждут транспортировку в низину. В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили, что группы планируют забрать вертолетом в пятницу, 24 июля.

Известно, что туристический клуб «Вестра», от которого группа уехала на Памир, 20 июля объявлял сбор средств на аренду вертолета — требовалось 900 тысяч рублей. Позже сбор был приостановлен.

Во время спуска с перевала Турамис-1 Игорь сорвался и получил серьезные травмы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«У Игоря черепно-мозговая травма, передвигается он сам. Группа подходит к точке эвакуации».

Об уровне подготовки молодого человека рассказали его знакомые, попросившие сохранить анонимность.

— Игоря, несмотря на возраст, нельзя назвать неопытным альпинистом, — говорит один из приятелей Байера. — Он занимается лет с 13–14. Много ходил в горы. В том же Памиро-Алае, где сейчас застряла его группа, он уже бывал. Его личный рекорд подъема — 6400 метров в районе пика Ленина (вершина высотой в 7134 метра является высшей точкой Памира. — Авт.). Причем, бывали восхождения, где он даже имел статус руководителя группы. И условия, конечно, тоже разные видел. Но в горах разное случается. Информации об обстоятельствах, в которых он получил травму, пока нет.

Несмотря на возраст, Игоря назвать неопытным альпинистом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Другой знакомый отмечает, что помимо альпинизма у Игоря Байера есть еще одна страсть — футбол.

— Мы с ним вместе играли за одну из любительских подмосковных команд. На Игоря Байера все ребята так или иначе обращали внимание, из-за фамилии. Есть такой известный немецкий клуб — «Байер» из Леверкузена. Про Игоря шутили, что он один целой команды стоит.

В турклубе «Вестра», в котором состоит молодой человек, корреспонденту KP.RU отказались прокомментировать текущее состояние травмированного альпиниста.

— Давайте, Игорь сам все расскажет, когда вернется, — сказала одна из сотрудниц «Вестры».

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